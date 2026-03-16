베트남전 참전 성병문 전 해병대사령관 별세…향년 96세

성병문 전 해병대사령관(예비역 해병중장·사진)이 16일 별세했다. 향년 96세.
경남 창녕 출신으로 해군사관학교 11기로 임관한 고인은 해군 제2사관학교장, 해병제1사단장, 해군 제2참모차장(제16대 해병대사령관)을 지내고 해병 중장으로 전역했다.
청룡부대 중대장으로 1965년 9월~1966년 7월까지 베트남전에 참전해 청룡 제2호 작전(투이호아지구 전투) 등에서 임무를 완수한 공로로 1966년 화랑무공훈장을 받았다.
해병대 제1사단장 재직 때는 월성 대간첩작전(1983년 8월)을 성공적으로 완수해 충무무공훈장을 받았다. 해군 제2참모차장 시절 해군에 통폐합된 해병대사령부 재창설 필요성을 역설하며 1987년 해병대사령부 재창설에 기여했다. 유족으로 아들 용기·양기 씨와 딸 양숙씨가 있다. 빈소는 서울아산병원, 발인 18일 오전, 장지는 국립서울현충원.
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0