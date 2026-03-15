靑, 트럼프 군함 파견 요구에 “국가안보실 중심으로 논의…관련 사안 검토”

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 한국을 포함한 5개 국가에 호르무즈 해협에 군함을 보내라고 언급한 것과 관련해 청와대는 신중한 입장을 보이고 있다.
청와대 관계자는 15일 뉴시스와 통화에서 “트럼프 대통령의 메시지가 나온 만큼 관련 사안을 검토하지 않을까 싶다”며 “국가안보실을 중심으로 논의할 것으로 보인다”고 했다.
이어 “트럼프 행정부가 아직 우리 정부에 군함 파견을 공식 요청하지는 않았다”며 “미 측의 군함 파견 목적과 요구사항, 입장 등을 자세하게 파악해야 한다”고 했다.
호르무즈 해협 군함 파견을 결정할 경우 미국의 대(對)이란 군사작전에 일정 부분 관여하는 의미를 가질 수 있어 청와대는 신중히 검토하는 분위기다.
앞서 트럼프 대통령은 이날 오전 소셜미디어 글을 통해 “호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 해협을 개방하고 안전하게 유지하기 위해 미국과 협력해 군함을 파견할 것”이라고 했다. 특히 “인위적인 제약으로 영향을 받는 중국·프랑스·일본·한국·영국 및 기타 국가들이 해당 지역에 함정을 파견해 이미 지도부가 완전히 제거된 국가(이란)에 의한 호르무즈 해협의 위협이 더는 없기를 바란다”고 밝혔다.
이와 관련, 한국 정부는 2020년 초 미국과 이란 간 긴장이 고조됐을 당시 미국 주도의 ‘국제해양안보구상(IMSC)’에 직접 참여하는 대신 아덴만에 파견돼 있던 청해부대가 한국 선박을 보호하는 ‘독자 작전’ 형태로 임무를 수행한 바 있다. 하지만 이번 중동 상황은 당시와 달라 청해부대 독자 작전 수행은 어려울 것이라는 관측이 많다.
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