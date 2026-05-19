정청래 “송언석, 광주에 더러워서 안 간다 해”… 宋측 “서러워서라고 해, 허위 유포 법적 대응”

  • 동아일보

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송언석 국민의힘 원내대표. 2026.05.18. 서울=뉴시스
송언석 국민의힘 원내대표. 2026.05.18. 서울=뉴시스
국민의힘 송언석 원내대표가 광주 방문과 관련해 “나는 더러워서 안 간다”는 발언을 했다는 주장을 놓고 여야간 논란이 확산되고 있다. 더불어민주당 정청래 대표는 “참 어쩔 수 없는 집단”이라고 국민의힘을 비판했고, 송 원내대표 측은 해당 표현을 사용하지 않았다고 강하게 반박하면서 법적 대응을 예고했다.

18일 정치권에 따르면 송 원내대표는 이날 국회에서 열린 6·3 지방선거 현안 기자간담회 직후 비공개 티타임을 가졌다. 이 자리에서 장동혁 대표의 광주 방문 관련 질문이 나오자 “오늘 (기념식 현장에서) 어떤 상황이 생길지 모르겠다”고 답하는 과정에서 문제의 발언을 했다는 보도가 나왔다.

정청래 더불어민주당 대표. 델리민주 캡쳐
정청래 더불어민주당 대표. 델리민주 캡쳐
정 대표는 페이스북에 “뉴스 기사를 보다가 국힘 인사가 날씨가 더워서 안 간다는 줄 알았다. 그런데 그게 아니었다”고 적었다. 정 대표는 재차 글을 올려 “참 비정한 사람들이다. 에잇 나쁜 사람들”이라고도 했다. 민주당 이주희 원내대변인은 “호남과 5·18민주화운동을 향한 적대감과 편견이 고스란히 드러난 이 충격적인 발언에 깊은 분노를 표한다”고 했다.

그러나 국민의힘 원내대표실은 “전혀 사실이 아니다. 송 원내대표는 해당 표현을 사용하지 않았다”며 “사실관계를 확인하지 않은 비공개 티타임 보도에 깊은 유감을 표하며 법적 조치를 취하겠다”고 밝혔다. 이어 “명백히 사실이 아닌 허위 보도를 근거로 SNS에 선동글을 올린 정 대표를 상대로도 법적 조치를 취하겠다”고 했다. 송 원내대표도 ‘더러워서’가 아니라 ‘서러워서’라고 발언했다는 입장인 것으로 알려졌다.

한편 송 원내대표는 이날 기자간담회에서 “국민의힘이 부족했다”며 “독주를 견제할 의석수도 능력도 모자랐다. 국민 여러분이 부족함을 채워 달라”고 호소했다.

#국민의힘#광주 방문#더불어민주당#법적 대응#허위 보도
이윤태 기자 oldsport@donga.com
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