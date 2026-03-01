北 김여정, 한미훈련에 “끔찍한 결과 초래할 것”

[주한미군 사드도 차출]
“파괴적인 힘의 장전” 핵 동원 위협
장관급 승진뒤 첫 담화, 美 언급 안해
김여정 북한 노동당 총무부장은 10일 한미 연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤 실드·FS)에 강하게 반발하며 “끔찍한 결과를 초래할 것”이라고 도발을 예고했다. 김 부장이 “모든 가용한 특수수단”과 “초강력 공세” 등을 운운하면서 공격이 임박했다고 느낄 경우 북한이 핵 무력 동원 가능성을 비쳤다는 해석도 나온다.
김 부장은 이날 오전 담화를 내고 FS 연습에 대해 “우리 국가의 주권 안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대세력들의 군사력 시위 놀음”이라며 “자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”고 위협했다. 그러면서 “우리는 압도적일 수밖에 없는 모든 가용한 특수수단들을 포함한 파괴적인 힘의 장전으로, 그 억제력의 책임적인 행사로써 국가와 지역 안전의 전략적 위협들을 철통같이 관리해 나갈 것”이라고 밝혔다.
김 부장은 “적수들에게 우리의 전쟁억제력과 그 치명성에 대한 표상을 끊임없이 그리고 반복적으로 인식시킬 것”이라며 “우리는 적이 대적할 엄두조차 못 내도록 끔찍한 파괴력을 재우고 나라의 굳건한 평화를 수호할 것”이라고도 했다. 이번 담화는 김 부장이 9차 당대회에서 장관급으로 승진한 뒤 처음 내놓은 담화로, 대남·대미 메시지를 내는 기존 역할에는 변동이 없는 것으로 보인다.
이에 대해 통일부 당국자는 “엄포성 표현은 있지만 미국을 직접 지칭하지 않았고, 핵무력도 언급하지 않았다”며 “현재 정세를 고려해 한미 연합훈련에 대해 짚고 넘어가는 수준의 대응”이라고 평가했다.
댓글 0