美 외교매체 “李 60% 지지율, 성과 중시 통치 방식의 결과”

이재명 대통령이 최근 여론조사에서 60%대 지지율을 얻은 것에 대해 “의례적 수사보다 실질적 성과를 중시하는 통치 방식의 직접적인 결과”라는 외신의 평가가 나왔다.
8일 청와대에 따르면 미국 외교전문지 디플로맷은 6일(현지시간) ‘새로운 유형의 대통령 이재명…국민들도 지지’란 제목의 해설 기사에서 “이 대통령은 ‘정책 일관성’, ‘거래형 외교’, ‘급진적 소통’, ‘섬김의 리더십’이라는 네 가지 축을 기반으로 대통령직을 ‘성과 기반 계약(high-performance contract)’으로 재정의하는 데 성공했다”며 이같이 분석했다.
이 매체는 ‘정책 일관성’에 대해 “거의 집요한 수준의 집착”이라며 “이 대통령 정치 정체성의 핵심”이라고 했다. 또 ‘섬김의 리더십’에 대해선 “취임 이후에도 이 대통령은 자신을 국민이 특정 임무를 수행하도록 고용한 일꾼 혹은 용병에 비유하며 겸손한 태도를 유지하고 있다”고 했다.
외신은 이 대통령의 소셜네트워크서비스(SNS) 정치에도 주목했다. 디플로맷은 “오랫동안 한국 대통령제는 지도자의 의사가 여러 단계의 대변인을 통해 전달되는 제왕적 구조였다”며 “이 대통령은 소셜미디어를 실시간 국정 운영 대시보드처럼 활용하며 이러한 관행을 깨뜨렸다”고 했다.
댓글 0