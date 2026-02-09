친명 “李에 대한 배신… 지도부 제정신인가”

“쌍방울 변호인 특검후보 추천한 이성윤은 최고위원 물러나라”
더불어민주당 친명(친이재명)계 의원들은 2차 종합특검 후보로 김성태 전 쌍방울 회장을 변호한 전준철 변호사를 추천한 데 대해 “이재명 대통령에 대한 배신”이라고 비판했다. 또 전 변호사를 추천한 친청(친정청래)계 이성윤 최고위원의 사퇴를 요구하고 나섰다.
사퇴땐 ‘지도부 3대3 구도’ 깨져
친청 “이런 일로 사퇴 안돼” 선긋기
이 최고위원은 8일 소셜네트워크서비스(SNS)에 “논란이 일어난 점은 전적으로 저의 책임”이라며 “특검 후보자를 추천해 달라는 요청이 있어 검찰, 법원 출신 두 분을 추천했고, 한 분이 전 변호사”라고 밝혔다. 자신이 전 변호사를 추천했다는 점을 공개한 것.
친명계 의원들은 이 대통령에게 불리한 증언을 했던 김 전 회장을 변호한 전 변호사를 특검으로 추천한 것을 두고 정청래 대표와 친청계 당 지도부에 대해 공세를 집중했다. 박홍근 의원은 “검찰의 ‘이재명 죽이기’에 동조했던 검찰 출신 법조인을 내밀었다”며 “당 지도부는 제 정신인가”라고 비판했다.
“대통령의 역린을 건드린 것” “반역”이란 반응도 나왔다. 황명선 최고위원은 SNS에 인사 과정이 당 최고위원들에게 공유되지 않았다며 “추천 경위와 최고위, 법사위 패싱의 사유에 대해 명백히 밝히라”고 했고, 강득구 최고위원은 “이것이 어떻게 당·정·청 원팀인가”라고 했다.
이 대통령의 ‘대장동 변호사’ 출신인 이건태 의원은 기자회견을 열고 “이 대통령에 대한 배신이며, 민주당 당론에 대한 명백한 반역”이라며 “결정을 밀어붙인 자가 있다면 당내 X맨으로 불려도 할 말이 없을 것”이라고 주장했다.
국회 법제사법위원회 민주당 간사인 김용민 의원도 “특검을 추천할 때 보통 법사위와 상의하는데 전혀 소통이 없었다”며 지도부의 해명을 요구했다. 친여 성향 온라인 커뮤니티에는 “당 지도부가 이 정도 사안을 걸러내지 못했다는 건 믿기 어렵다”는 취지의 글이 이어졌다.
다만 친청계에선 이 최고위원의 사퇴 요구에 대해선 선을 긋는 분위기다. 민주당 지도부는 중립을 유지하고 있는 한병도 원내대표 등을 제외하면 친명·친청 3 대 3 구도가 이어지고 있는 상황이다. 친청계로 분류되는 당 지도부의 한 의원은 “당의 인사 추천 과정에 대한 투명한 공개 등 시스템을 정비해야 한다”면서도 “이런 일로 (이 최고위원의) 사퇴는 있을 수 없다”고 말했다.
구민기 기자 koo@donga.com
