여야, 오늘부터 사흘간 대정부질문…“코스피 성과” “부동산 실정” 격돌

특위는 총 16명(민주당 8인, 국민의힘 7인, 비교섭단체 1인)으로 하되, 정무위원회와 재정경제기획위원회, 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 위원(각 1인 이상)으로 구성된다. 위원장은 야당인 국민의힘에서 맡는다. 특위는 입법권을 부여받고 관련 안건은 특위 활동 기한인 내달 9일 전까지 합의 처리를 할 예정이다. 여당인 민주당은 3월 초에 처리하겠다는 입장이다.
대정부질문 이후인 12일 열리는 본회의에서는 여야 간 상호 합의한 법안들이 통과될 예정이다. 민주당은 필수의료강화법, 정보통신망법 등 80여 건의 비쟁점 법안 처리를 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.
이와 관련해 당정은 전날 고위당정협의회에서 아동수당법, 개인정보보호법, 전세사기 피해자법 등 129건을 2월 국회 우선 처리 법안으로 선정하고, 민생·경제 법안의 조속한 처리를 위해 입법 역량을 집중하겠다고 밝혔다.
다만 민주당이 2월 임시국회에서 검찰개혁 핵심인 ‘공소청·중대범죄수사청(중수청)법’과 ‘3대 사법개혁안’(법 왜곡죄·재판 소원제·대법관 증원) 등을 처리하겠다는 의지를 밝히고 있어, 본회의 전까지 여야 간 신경전은 이어질 전망이다. 국민의힘은 법안을 강행할 경우 필리버스터(무제한 토론)로 대응하겠다는 입장이다.
