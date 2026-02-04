“1억 돌려주며 쪼개기 후원 권유”…강선우, ‘공천헌금’ 구속영장 기로

공천헌금 1억원을 수수한 혐의를 받는 강선우 무소속 의원이 2차 경찰 조사를 받기 위해 지난 3일 오전 서울 마포구 서울경찰청 광역수사단 공공범죄수사대로 출석하는 모습. 2026.2.3/뉴스1
‘1억 공천 헌금’ 의혹으로 더불어민주당에서 제명된 강선우 의원에게 공천 헌금을 건넸던 김경 전 서울시의원이 “강 의원이 1억 원을 돌려준 뒤 후원 방식으로 다시 줄 것을 권유했다”고 진술했다. 그러나 강 의원은 4일 “후원을 요구한 사실이 전혀 없다”고 반박했다. 경찰은 1억 원의 행방 및 강 의원의 후원금을 조사하는 한편 한편 강 의원에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다.

김 전 시의원은 최근 경찰 조사에서 “강 의원이 2022년 지방선거 이후 1억 원을 돌려준 뒤 후원 형식을 다시 제안했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 강 의원이 1억 원을 돌려준 뒤 다시 만난 자리에서 김 전 시의원이 “왜 돌려주셨냐, (돌려) 받을 생각도 없었다”고 하자 강 의원이 “그러면 후원 형태로 (전달을) 해주시면 된다”고 했다는 것.

이후 김 전 시의원은 1억 원 중 일부를 타인 명의로 강 의원 후원 계좌에 입금했다. 김 전 시의원은 이 과정에서 강 의원이 “후원금은 마무리돼 가느냐”고 했다고 주장했다. 김 전 시의원은 경찰 조사에서 “(경남) 봉하마을을 찾았을 때 강 의원과 팔짱을 끼고 대화를 나눌 때도 후원금 관련 대화가 오갔다”며 당시 상황을 구체적으로 진술한 것으로 전해졌다.

특히 김 전 시의원은 후원과 관련해 강 의원 측이 ‘다닥다닥 들어온 건 중앙선거관리위원회에서 문제 삼을 수 있으니 반환하고 나중에 다시 받아야 한다’ 는 취지의 발언도 했다고 진술했다. 강 의원 측이 개인 후원 한도인 500만 원 후원금이 몰리지 않게 하라며 구체적인 방식까지 안내했다는 것.

경찰은 후원금 1억 원이 모두 채워지자 강 의원 측 연락이 끊겼다는 진술도 확보해 사실 관계를 확인하고 있다. 경찰은 3일 강 의원을 두 번째로 불러 조사하며 이 같은 쪼개기 후원을 실제로 권유했는지 추궁했다.

그러나 강 의원은 ‘쪼개기 후원’으로 1억 원을 받았다는 의혹을 전면 부인했다. 그는 이날 페이스북을 통해 “김 전 시의원에게 후원금을 요구한 사실이 전혀 없다. 후원금으로 요구할 거면 반환은 또 왜 했겠나”라고 했다. 이어 “2022년 10월경 후원 계좌로 수일 동안 500만 원씩의 고액 후원금이 몰려 확인해 보니 김 전 시의원의 추천으로 후원하게 됐다고 해 적절하지 않다고 판단했다”라며 “이에 보좌진을 통해 모두 반환하도록 조치했다”고 주장했다.

정서영 기자 cero@donga.com
이기욱 기자 71wook@donga.com
