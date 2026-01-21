단식 7일째 장동혁, 병원 이송 거부…국힘 “바이털 사인 위중”

통일교 및 더불어민주당 공천 헌금 의혹 특검을 요구하며 국회에서 일주일째 단식 농성 중인 국민의힘 장동혁 대표가 건강 상태가 악화했음에도 병원 이송을 거부했다고 국민의힘이 밝혔다.
21일 의사 출신인 국민의힘 서명옥 의원은 국회에서 기자들과 만나 “조금 전 장 대표의 여러 가지 건강 상태가 급속히 악화해 119구조사가 긴급 출동했다”며 “진료 결과 혈압수치가 급격히 올랐고, 당수치는 급격히 떨어진 상황”이라고 밝혔다.
그는 “바이털 사인이 매우 위중하기 때문에 119구조사에선 긴급하게 병원 후송을 강력하게 요청했다”며 “그럼에도 불구하고 장 대표는 특검에 대한 강력한 투쟁 의지와 결연한 의지를 보이기 위해 이송과 수액치료를 거부하고 있다”고 전했다.
이어 “상황이 조금이라도 더 지체될 경우 건강상 아주 위중한 상황이 초래될 수 있다”며 “이미 산소포화도가 저하됐기 때문에 뇌에 여러 기능이라든지 손상도 예측된다. 신체 내부 장기손상도 예측되는 상황”이라고 설명했다.
그러면서 “의료진과 우리 중진 의원들은 장 대표의 병원 이송을 강력하게 요청하고, 권고하고 있다”며 “장 대표의 신체 여러 안위를 위해 지금부터 사설 응급구조사를 상시 대기시키기로 했다”고 부연했다.
같은 당 곽규택 원내수석대변인은 의원총회를 마치고 취재진에게 “국민의힘 국회의원 전원이 건강 문제에 대한 심각한 우려를 표했고, 장 대표의 단식 중단을 강력하게 건의하는 것으로 뜻을 모았다”며 “단식 투쟁 중단을 건의하면서 당 차원에서 쌍특검 수용에 대한 투쟁을 어떻게 더 이어갈지 구체적인 방법에 대해서는 조금 더 숙의하고 논의하기로 했다”고 전했다.
이어 “장 대표가 단식을 중단하더라도 그 뜻을 계속 이어가야 한다는 의견이 많았다”며 “동조 단식, 릴레이 단식, 천막 농성, 청와대 앞 릴레이 시위 등 다양한 방법이 논의됐다”고 설명했다.
그는 이날 국회를 방문한 홍익표 청와대 정무수석이 장 대표를 찾지 않은 데 대한 입장을 묻는 말엔 “당에서 입장을 말하기엔 조금 그렇다”며 “계속해서 야당 대표의 단식에 대해 무관심을 넘어 폄훼와 조롱 섞인 말을 하는 민주당에 대해 ‘단식장을 찾아오라’고 말하는 것은 벽에 대고 얘기하는 기분 같다”고 답했다.
박성훈 수석대변인도 홍 수석이 장 대표 단식 현장을 방문하지 않은 데 대해 “정치를 떠나서 인간적으로 도리에 어긋난 행태”라며 “결국 대화와 타협이 실종됐고 야당을 적으로 인식하는 이재명 정부와 민주당의 오만한 인식이 드러난 장면”이라고 지적했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
