한동훈 ‘당게’엔 “송구하다” 첫 사과…징계엔 “정치 보복”

국민의힘 한동훈 전 대표가 18일 ‘당원게시판‘ 논란과 관련해 “상황이 여기까지 오게 된 것에 대해서 그리고 국민 여러분들과 당원들께 걱정을 끼쳐드린 점에 대해서 당을 이끌었던 책임 있는 정치인으로서 송구한 마음이다”라고 사과했다. 다만 자신이 당 윤리위원회의 ‘제명’ 처분을 받은 것에 대해선 “저에 대한 징계는 명백한 조작이자 정치 보복”이라고 반박했다.
한 전 대표는 이날 오전 페이스북에 영상을 올려 이같은 입장을 밝혔다. 그는 “계엄을 극복하고 민주당 정권의 폭주를 제어할 중대한 선거를 앞두고 이런 정치 보복의 장면이 펼쳐지는 것을 보고 우리 당에 대한 마음을 거두시는 분들이 많아질 것 같아서 걱정이 크다”고 말했다.
그러면서 “당권으로 정치 보복을 해서 저의 당적을 박탈할 수는 있어도 제가 사랑하는 우리 당의 정신과 미래는 박탈할 수 없다”며 “저는 대한민국 국민과 진짜 보수를 위해 용기와 헌신으로 여러분과 끝까지 함께 가겠다. 감사하다”고 덧붙였다.
앞서 국민의힘 윤리위원회는 지난 13일 한 전 대표 제명 결정을 내린 뒤 14일 오전 1시 15분경 징계 결정문을 공개했다. 국민의힘 장동혁 대표는 15일 “한 전 대표에게 재심 기회를 부여하고 제대로 된 소명 기회를 부여받아 절차가 마무리되도록 재심 기간 최고위에서 (징계를) 결정하지 않겠다”며 징계안 의결을 연기한 상태다.
한 전 대표의 제명을 놓고 국민의힘 내부 갈등은 깊어지는 모양새다. 당권파인 국민의힘 신동욱 최고위원은 전날 한 전 대표 징계 여부를 놓고 더 이상 분란이 이어져선 안 된다면서 ‘최고위원회에서 공개 검증하자’고 제안했다. 그러나 친한계는 즉각 반발했다. 장 대표 측과 친한계 간 공방이 계속되는 가운데 한 전 대표 지지자들은 국회의사당역 앞에서 집회를 열고 한 전 대표 징계 취소를 촉구하기도 했다.
한편 최수진 원내수석대변인은 이날 기자들과 만나 한 전 대표 징계 사안에 대해 “신동욱 최고위원이 최고위 차원에서 검증하는 절차를 갖자는 의견을 주셨는데, 그 부분이 저는 합리적 제안이라고 본다”고 밝혔다.
최 수석대변인은 “문제의 핵심은 어쨌건 어떤 부분에서 문제가 있는지, 의혹이 해소되지 않는 게 오랜 기간 있었단 것”이라고 말했다. 이어 “당원도 기자도 궁금해하는데, 피징계자인 당사자 측에서도 이런 부분에 대해 (검증을) 제기하고 있는 상황”이라며 “결국 극단적인 수사까지 가지 않을 수 있는 방안으로 최고위 검증 절차가 이뤄지는 부분이지 않나. (한 전 대표가) 페북을 올리고 나서 검증 절차에 임하는지도 지켜볼 부분인 것 같다”고 덧붙였다.
