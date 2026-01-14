장동혁 “한동훈 제명한 윤리위 결정, 뒤집을 생각 없다”

국민의힘 장동혁 대표는 14일 당 중앙윤리위원회가 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 제명 징계를 결정한 것과 관련해 “이미 윤리위 결정이 나온 마당에 이를 곧바로 뒤집고 다른 해결을 모색하는 것은 고려하고 있지 않다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 오전 대전시청에서 ‘대전·충남 통합 관련 정책협의’ 직후 기자들과 만나 “‘대안과 미래’에선 비판이 나오고 있는데 정치적 해결점을 모색할 수 있는 여지가 있나”라는 취재진의 질문에 이같이 답했다.
앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 이날 당원게시판 논란과 관련해 한 전 대표의 제명을 결정했다. 윤리위는 “윤리적·정치적 책임이 상당하다”는 이유로 한 전 대표에 최고 수준 징계를 내렸다. 그러나 당내에서 반발 목소리가 이어지고 있다. 당내 개혁성향 의원 모임인 ‘대안과 미래’는 한 전 대표 징계에 대한 반대 입장을 전달한 것으로 알려졌다.
장 대표는 “당원 게시판 사건은 오래 진행된 사건이다”라면서 “많은 시간이 흘렀고, 그 사이 당내 갈등도 있었다. 지난번에 걸림돌을 이야기하면서 이 문제를 정치적으로 해결될지에 대한 저의 입장을 말씀드렸다고 생각한다”고 말했다.
윤석열 전 대통령에 대한 사형 구형과 한 전 대표의 징계 결정 시점이 맞물리자 보수의 위기를 한 전 대표에게 돌리는 것 아니냐는 시각에 대해선 선을 그었다. 장 대표는 “이러한 중요한 결정에 대해 여러 비판 있을 수 있다고 생각한다”면서 “그러나 윤 전 대통령에 대한 구형은 본래는 지난주 금요일 예정이었다”고 답했다.
이어 “다만 재판이 늦어지면서 어제 구형 이뤄진 것”이라며 “윤리위는 지난주 금요일에 회의를 했었고 그 회의에서 재판이 마무리되기 전에 어제 화요일로 2차 회의를 정한 것으로 안다”고 설명했다.
장 대표는 “이미 소명 기회를 준 것으로 알고 있다. 어제 윤 전 대통령에 대한 구형이 이뤄질 것을 예상해서 따로 날을 잡거나 의도적으로 맞췄다고 생각하진 않는다”고 덧붙였다.
한 전 대표의 재심 신청 가능성에 대해선 “재심을 신청할 수 있는 기간이 10일 정도 있는 것으로 알고 있다. 재심 청구 이전이라도 최고위원회에서 의결할 수 있는지, 아니면 그 기간 최고위 결정을 보류하는 것이 맞는지 당헌·당규와 이전 사례를 살펴보겠다”고 말했다.
다만 “윤리위 결정에 대해 어떤 법적 조치가 이뤄질지 대해서는 지금 말씀드릴 상황이 아니다”라고 덧붙였다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
