한일정상, 케데헌 ‘골든’ 드럼 합주…다카이치, 李숙소 찾아가 ‘깜짝 영접’

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 환담자리에서 일본 측이 마련한 푸른색 유니폼을 함께 착용하고 드럼 앞에서 즉석 드럼 합주를하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
“안녕하세요. 저의 고향에 정말 잘 오셨습니다.”(다카이치 사나에 일본 총리)

“격을 깨가지고 환영해주시면 저희가 몸둘 바를 모르겠습니다.”(이재명 대통령)

다카이치 총리는 13일 이 대통령 부부가 탄 차가 일본 나라현 호텔 숙소 앞에 도착하자 미소를 띤 채 고개를 크게 숙이며 “와주셔서 기쁘다”고 환대했다. 일본 특유의 ‘오모테나시(おもてなし·진심 어린 환대)’ 외교를 통해 중일 갈등 국면 속에서 한일 관계의 중요성을 강조하고 나선 것으로 풀이된다. 이 대통령과 다카이치 총리는 이날 오후 소인수 회담과 확대 회담, 공동 언론발표, 단독 회담 및 만찬까지 4차례 일정을 함께하면서 친교를 다졌다.

● ‘오모테나시’ 외교 나선 日 총리

다카이치 영접 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현의 한 호텔에서 1박2일 일정으로 일본을 방문 중인 이재명 대통령을 영접하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
다카이치 총리는 이날 한일 정상회담에 앞서 이 대통령이 머무는 숙소 앞으로 직접 나와 허리를 깊이 숙여 대통령 내외를 맞이했다. 당초 호텔 측이 이 대통령을 맞기로 예정돼 있었으나 다카이치 총리가 직접 영접에 나선 것이다. 일본 총리가 외국 정상을 자신의 고향에서 직접 영접하는 것은 이례적인 일로 꼽힌다. 이 대통령은 “일본 국민은 물론 대한민국 국민도 총리님이 써주시는 세심한 마음에 감사해할 것”이라고 했다. 다카이치 총리는 동행한 김혜경 여사에게도 “TV에서 뵀는데 역시 아름다우시다”며 미소로 맞이했다. 김 여사는 웃으면서 “감사하다”고 했다.

이날 정상 간 만남은 시종 화기애애한 분위기 속에서 진행됐다. 이 대통령은 이날 한국을 상징하는 파란색과 일본을 상징하는 빨간색을 섞은 보라색 넥타이를 착용해 양국의 조화와 협력을 강조했다. 다카이치 총리는 파란색 재킷을 입고 이 대통령을 맞이했다. 다카이치 총리는 이날 정상 간 언론 공동 발표에 앞서 나란히 배경으로 걸린 태극기와 일장기에 두 차례씩 고개를 숙여 예를 표했다. 상석인 오른쪽을 이 대통령에게 양보하기도 했다. 퇴장 때도 태극기와 일장기 순으로 목례를 했다.

다카이치 총리는 한일 정상회담을 하루 앞둔 12일 오후 회담이 열리는 나라현 나라시에 도착해 치밀한 사전 회담 준비에 나섰다. 도로 통제 등 경호에도 상당히 신경을 쏟은 것으로 알려졌다. 대만 문제로 인한 갈등으로 중일 관계가 최악의 상황으로 치닫는 상황에서 한국과의 ‘공급망 협력’ 등 우호 관계가 절실하다는 점을 드러낸 것으로 풀이된다.

● 李-다카이치 즉석 드럼 합주

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 환담자리에서 일본 측이 마련한 푸른색 유니폼을 함께 착용하고 드럼 앞에서 즉석 드럼 합주를하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
양국 정상은 공동 언론 발표 후 환담을 이어갔다. 환담 자리에서 양 정상은 일본 측이 마련한 각 정상의 이름이 새겨진 푸른색 유니폼을 함께 착용하고, 일본의 대표적인 악기 브랜드인 ‘펄’ 드럼 앞에 나란히 앉아 즉석 드럼 합주를 했다. 다카이치 총리가 이 대통령에게 드럼 치는 법을 설명하며 양 정상은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 ‘골든’과 BTS의 ‘다이너마이트’ 곡을 함께 연주했다. 다카이치 총리는 학창 시절 헤비메탈 록밴드를 만들어 드러머로 활동하는 등 드럼 애호가로 알려졌다. 이 대통령은 지난해 10월 다카이치 총리와의 정상회담 당시 “(총리가) 제 꿈을 모두 실현하셨다“며 “드럼, 스킨스쿠버, 오토바이가 그것”이라고 말한 바 있다.

이 대통령은 “오늘 평생의 로망을 이뤘다. 어릴 적부터 드럼을 치는 것이 소원이었다”고 했다. 다카이치 총리는 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물했고, 양 정상은 각각 스틱에 서명해 서로 교환했다.

이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 환담자리에서 일본 측이 마련한 푸른색 유니폼을 함께 착용하고 드럼 합주를 마친 뒤 환담을 나누고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
두 정상은 이날 소인수 회담, 확대 회담, 공동 언론 발표, 환담 및 만찬까지 총 4번의 일정을 함께하면서 친교를 다졌다. 14일에는 고대 한일 교류의 상징적인 장소인 나라의 유명 사찰 호류지(法隆寺)를 함께 방문할 예정이다. 이 대통령이 일본의 역사 유산 등에 관심을 갖고 있다는 점을 고려해 준비한 일정이라고 니혼게이자이신문 등이 전했다.

양국 정상은 셔틀 외교 차원에서 다음 회동은 이 대통령의 고향인 경북 안동에서 하기로 했다. 이 대통령은 이날 정상회담에서 “기회가 되면 고향 안동으로 초청하고 싶다”고 했다. 다카이치 총리도 “다시 한국을 방문할 수 있다는 것을 기대하고 있다”고 했다.
#이재명 대통령#다카이치 사나에#한일 정상회담#드럼 합주#케이팝#셔틀 외교
나라=윤다빈 기자 empty@donga.com
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
