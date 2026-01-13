한일 정상, 깜짝 드럼 합주…李대통령 “평생 로망 이뤄”[청계천 옆 사진관]

13일 일본 나라현을 방문한 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 사전 예고 되지 않았던 깜짝 이벤트를 공개했다. 공동언론발표를 마치고 이어진 환담 자리에서 양국 정상은 일본 측이 준비한 푸른색 유니폼을 착용한 채 드럼 앞에 나란히 앉아 즉석 드럼 합주를 선보였다. 공식 외교 일정에서는 보기 드문 장면이었다.
대통령실에 따르면 이번 이벤트는 한일 정상의 유대감과 친밀감을 상징적으로 보여주기 위해 일본 측이 특별히 마련한 프로그램이었다. 양국 정상은 케이팝 데몬 헌터스의 ‘골든’과 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트’를 함께 연주하며 대화를 넘어 문화 교류의 장으로 확장시켰다. 예상치 못한 연주로 현장에서는 웃음과 박수가 터졌다.
이 자리에서 이 대통령은 “오늘 평생의 로망을 이뤘다. 어릴 적부터 드럼을 치는 것이 소원이었다”고 연주 소감을 밝혔고, 다카이치 총리는 직접 드럼 연주 방법을 설명하며 합주를 이끌었다.
행사 말미에 다카이치 총리는 이 대통령에게 드럼 스틱을 선물했고, 한일 정상은 각각 스틱에 서명해 교환했다. 이날 착용한 유니폼에는 각국 국기와 정상의 영문 이름을 새겨 한일 정상 간 우정과 상호 존중의 의미를 더했다.
