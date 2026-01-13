장동혁, 한동훈 ‘당게 알고도 그런다’ 반박…“가족 글 언급한 적 없어”

“한동한 당게 미가입 사실만 알고 있어…가족 개정 입장 필요”
“계엄은 잘못된 수단, 위헌정당해산도 방법…헌재 결정 존중”
장동혁 국민의힘 대표는 13일 이른바 ‘당원 게시판’ 논란과 관련해, 한동훈 전 대표와 함께 지도부를 지내던 당시 한 전 대표가 가족 명의 게시글에 대해서는 언급한 적이 없다고 밝혔다. 장 대표가 과거 방송에서 당원게시판 사건에 대해 ‘문제가 없다’고 대응했다는 한 전 대표의 비판에 대해, 자신이 알던 사실과 현재 제기되는 의혹은 다르다고 반박한 것이다.
장 대표는 이날 오전 TV조선 류병수의 강펀치에서 “지금 밝혀진 것처럼 (게시글이) 두 개의 IP에서 작성됐다는 점, 즉 가족들이 각자 직접 작성한 것이 아니라 누군가가 그 아이디를 관리했다는 내용에 대해서는 더더군다나 알지 못했다”며 이같이 밝혔다.
그는 “한 전 대표는 저한테 다 알고 있으면서 왜 그러냐고 하는데, 제가 최고위원 시절 알고 있던 건 한 가지다. 한 전 대표는 당원 게시판에 회원으로 가입한 적이 없다는 것”이라며 “한동훈 전 대표 본인이 실명 명의로 가입해서 작성한 글은 없다는 건 한 전 대표가 확인해 줬다”고 말했다.
이어 “저도 여러 방송 등에 나가서 ‘익명 게시판에 있는 글이 누가 작성했는지 밝혀졌다고 해서 왜 문제 삼느냐’고 대응을 한 게 맞다”며 “가족 명의의 글은 누가 작성했는지는 모르겠지만 적어도 한동훈 대표가 직접 회원 가입해서 작성한 글은 없다고 알고 있기 때문이었다”고 설명했다.
한 전 대표 측이 장 대표가 당원게시판 사건의 사실관계를 알고도 정치적 의도로 문제를 키우고 있다고 비판한 데 대한 반박으로 풀이된다.
장 대표는 “다만 나머지 한동훈 명의의 그 아이디를 누가 어떻게 관리했는지는 알지 못한다. 그건 당무감사위 등을 통해 밝혀야 할 문제”라며 “(한 전 대표는) 지금 와서 다 말했다고 하지만, 가족 명의 글을 누가 작성했는지 그리고 이 아이디를 누군가 관리할 수밖에 없었던 불가피한 사정이 있었다면 그에 대해 명확한 입장이 있었으면 좋겠다”고 했다.
앞서 한 전 대표는 지난 12일 페이스북에서 “장동혁 대표는 이 익명 게시물들이 문제될 것 없고 ‘김옥균 프로젝트 식’(한동훈 지도부를 삼일천하 식으로 무너뜨리겠다는) 정치적 공격이란 본질을 잘 알았기 때문에 재작년 문제없다고 각 방송을 돌며 직접 적극적으로 말했다”며 “그게 아니라면 장 대표는 그때 왜 ‘아무 문제 없고, (익명글)문제삼으면 공당이 아니’라고 했나. 그 장동혁이야말로 ‘동명이인’이냐”고 지적했다.
장 대표는 12·3 비상계엄에 대해서는 ‘잘못된 수단’이었다는 입장을 재확인했다. 그는 “결국은 당시의 상황 등에 비추어 봤을 때 다른 정치적인 방법으로 풀어야 했는데 계엄이라는 수단은 적절하지 않았다”고 말했다.
그는 “예를 들면 국무회의에서 결정할 수 있는 위헌정당 해산이라는 방법도 있지 않느냐”며 “계엄은 최후의 수단이었는데 다른 수단을 사용하거나 아니면 정치적으로 문제를 먼저 풀려는 노력이 필요했었다라는 게 헌재 결정의 요지라고 생각한다. 그리고 저는 그런 결정은 존중한다는 입장을 밝혀왔었다”고 부연했다.
윤석열 전 대통령과의 절연을 분명히 하지 않았다는 일각의 지적에 대해서는 “일부에서 요구하는 특정 단어가 들어가고 안 들어가고에 따라 국민들께 드리려고 했던 말씀의 진정성이 달라지지 않는다”며 “어떤 단어가 포함됐느냐보다는 이후에 제가 어떤 행동을 보여드리고, 당을 어떤 방향으로 끌고 가느냐에 따라 진정성이 입증될 것”이라고 답했다.
국민의힘 당명 개정과 관련해서는 “보수의 진정한 가치를 지키되 국민의 삶을 더 가까이에서 챙기는 따뜻한 보수의 그런 이미지까지 다 담아낼 수 있는 그런 당명이었으면 한다”며 “무엇보다 우선돼야 될 가치는 결국 자유민주주의와 시장 경제 그리고 변화와 쇄신”이라고 말했다.
통일교·민주당 공천 헌금 특검과 관련해서는 개혁신당과의 연대를 통해 특검법을 관철하겠다는 의지를 재확인했다.
장 대표는 “(오늘 회동은) 말로만이 아니라 반드시 결과를 만들어내야 한다는 각오로 이준석 대표와 만난 것”이라며 “그런데도 더불어민주당에서 어떤 움직임도 보이지 않는다면 생각할 수 있는 그 어떤 수단이라도 동원해 함께 힘을 모아 싸워 나갈 예정”이라고 강조했다.
개혁신당과 공동 단식 투쟁 가능성을 묻는 진행자의 질문에는 “모든 가능성을 열어놓고 저희들이 할 수 있는 수단은 다 동원해야 한다”며 “그 부분에 있어서는 공감대가 이루어졌다고 생각한다”고 했다.
다만 선거 연대에 대해서는 “지금은 이른 단계”라며 선을 그었다. 장 대표는 “각자의 그릇을 가장 많이 채워놓은 상태에서 연대가 돼야 시너지가 크다”며 “선거는 아직 많이 남아 있다. 지금 과연 연대가 필요한지 그리고 각자의 그릇이 다 채워졌는지 아직은 고민할 부분이 많이 남아 있다”고 했다.
