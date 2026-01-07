[단독]김병기에 1500만원, 1000만원 후원 2인… 2022년 지선때 구청장-시의원 공천받아

더불어민주당 김병기 전 원내대표에게 각각 1500만, 1000만 원을 후원한 지역 정치인 2명이 2022년 지방선거에서 서울 동작구에 공천을 받은 것으로 확인됐다.
6일 김 전 원내대표 고액후원자 내역에 따르면 지역 정치인 A 씨는 2017년 500만 원, 2018년 500만 원 등 총 1000만 원을 후원했다. 그는 이후 2022년 지선에서 동작구 서울시의원에 단수 공천됐다. 2022년 동작구청장 후보로 경선을 통해 공천을 받았던 B 씨는 2018년 500만 원, 2019년 500만 원을 김 전 원내대표에게 본인 명의로 후원을 했다. 그는 2023년엔 당시 만 20세였던 아들 명의로 김 전 원내대표에게 500만 원을 후원하기도 했다. 이들은 모두 본선에선 낙선했다.
이에 대해 A 씨는 “당에서 직책을 맡고 있어서 공식적인 방식으로 후원을 한 것”이라고 해명했다. B 씨는 “(김 전 원내대표가) 우리 지역에 사는 국회의원이고 또 제가 정치 활동을 하기 때문에 법적 한도 내에서 냈다”고 설명했다.
그러나 동작구에선 김 전 원내대표 측이 지역 정치인들에게 후원금을 강요했다는 주장도 나왔다. 동작구의원을 지낸 한 지역 정치인은 통화에서 “김 전 원대내표의 보좌진이 직접 와서 후원금을 내라고 했지만 거절했다”며 “김 전 원내대표가 다른 시·구의원들에게는 할당량을 주고 지역 주민들에게 후원금을 걷어 오라고까지 독촉했다”고 주장했다.
김 전 원내대표의 부인에게 1000만 원을 줬다는 탄원서를 쓴 전직 구의원을 포함해 다수의 동작구 지역 정치인들이 김 전 원내대표를 위해 후원금을 모았다는 것. 앞서 김 전 원내대표 부인이 2020년 총선을 앞두고 지역 정치인들에게 총 3000만 원의 공천 헌금을 받았다는 의혹이 제기된 바 있다. 비공식적인 공천 헌금은 물론이고 공식적인 정치 후원금을 가장해 정치자금을 헌납하게 했다는 것이다.
이에 대해 김 전 원내대표 측은 “정상적인 방법으로 이뤄진 후원금일 뿐 어떠한 대가성도 없다”며 “시·구의원을 준비하고 있는 사람들을 데리고 후원금 모집에 동원했던 사실이 없다”고 부인했다.
한편 민주당 박지원 의원은 김 전 원내대표가 당 감찰 결과가 나오는 12일 이전에 자진 탈당해야 한다고 주장했다. 그는 소셜네트워크서비스(SNS)에 “지도자는 후덕한 리더십도 필요하지만, 때로는 잔인한 리더십으로 조직을 살려야 한다. 정청래 대표의 결단을 촉구한다”며 이같이 밝혔다.
정 대표는 이날 김 전 원내대표의 거취에 대해 “여러 가지 종합해서 판단하실 거라 생각한다”고 했다. 또 공천 헌금 논란에 대해선 “이건 시스템 에러라기보단 휴먼 에러에 가깝다”고 말했다.
댓글 0