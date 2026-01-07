‘강선우 1억 보관 의혹’ 前사무국장 피의자로 조사

[與 공천헌금 의혹 파문]
경찰, 1억 반환 여부 등 추궁
5일엔 김병기 前보좌관 2명 조사
더불어민주당에서 제명된 강선우 의원의 ‘공천 헌금’ 수수 의혹을 수사하는 경찰이 돈을 직접 보관한 의혹을 받는 전직 의원실 핵심 관계자를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 강 의원 지역구의 전 사무국장 A 씨를 마포구 광역수사단으로 불러 조사했다. 지난해 12월 29일 국민의힘 소속 김태우 전 서울 강서구청장으로부터 고발당한 지 8일 만이다.
경찰에 따르면 A 씨는 지방선거를 앞둔 2022년 4월경 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원의 사무국장으로 재직하며 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 수령해 보관한 혐의를 받는다. 지난해 12월 29일 언론에 공개된 김병기 전 민주당 원내대표와의 대화 녹취록에서 강 의원은 ‘A 씨가 1억 원을 보관 중’이라는 취지로 말했다. A 씨는 현재 민주당 소속 광역자치단체장 아래에서 근무하는 것으로 알려졌다.
경찰은 이날 A 씨를 상대로 1억 원의 수령 경위와 실제 반환 여부를 집중 추궁했다. 특히 금품 수수 시점으로 특정된 시기의 동선 분석 자료를 토대로 김 시의원 측과 직접 만났는지를 면밀히 확인한 것으로 전해졌다. 강 의원 측은 의혹이 불거진 후 “돈을 받자마자 즉시 반환했다”고 해명한 바 있으나, 정작 금품을 건넨 인물로 지목된 김 시의원은 “누구에게도 금품을 제공한 사실이 없다”며 의혹 자체를 완강히 부인하고 있어 양측의 주장이 정면으로 엇갈리는 상황이다.
경찰은 김 전 원내대표의 전직 보좌관 2명도 5일 참고인 신분으로 불러 조사했다. 경찰은 이들을 상대로 김 전 원내대표의 배우자 이모 씨의 업무추진비 유용 의혹, 김 전 원내대표의 부인이 동작구의원으로부터 공천 헌금을 받았다가 돌려줬다는 의혹 등에 대해 전반적으로 조사했다.
