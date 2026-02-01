국힘 소장파-친한계 “장동혁과 절연해야”… 다시 불붙는 ‘대표 사퇴론’

[장동혁 ‘내란 부정’ 파문]
국민의힘 장동혁 대표가 20일 윤석열 전 대통령에 대한 법원의 판결을 비판하면서 윤 전 대통령을 비호하고 나서자 국민의힘에선 장 대표 사퇴 요구가 재점화할 조짐이다. 장 대표가 윤 어게인 세력과 사실상 손잡으면서 당내에서도 고립을 자초하고 있다는 비판이 나온다.
한동훈 “張은 尹의 숙주… 끊어내야”
오세훈 “보수재건에 목소리 모을 것”
與 “국힘, 정당해산 심판대상 분명”… ‘선거비용 397억 환수’ 카드도 꺼내
소장·개혁파 모임인 ‘대안과 미래’의 간사인 이성권 의원은 이날 기자회견을 열고 장 대표를 향해 “‘국민과의 전쟁’을 선포한 것이나 다름없다”며 “국민과 싸우는 당 대표가 설 곳은 어디에도 없다”고 비판했다. 이 의원은 기자들과 만나 “장 대표가 지휘하는 국민의힘의 신뢰도는 회복 불능 상태”라며 “(장 대표가) 지방선거 패배를 자처한 것 아닌가”라고 했다.
소장파 초선인 김재섭 의원은 “(장 대표는) 늘 분열의 리더십이었고, 철저한 마이너스 정치를 추구해 왔다”며 “그 가운데 플러스라고 하는 것은 이른바 극우 세력들을 끌어안으려는 무능한 리더십을 보여줘 왔다”고 지적했다. 김용태 의원은 “장동혁 대표 체제에 개혁과 통합을 기대할 수 없게 됐다”며 “국민 보수 노선을 포기하고 윤 어게인을 선택한 것은 매우 실망스럽다”고 했다.
친한계(친한동훈계) 의원들은 장 대표 사퇴를 촉구하며 반발했다. 박정하 의원은 “국민의힘 대표 J(장 대표)는 오늘부로 내 사전엔 없다”고 했고, 한지아 의원도 “장 대표와 절연해야 한다”고 가세했다. 장 대표 지도부에서 제명된 한동훈 전 대표는 “장 대표는 단지 ‘윤석열 세력의 숙주’일 뿐 혼자서는 아무것도 아니다. 보수 재건을 위해 장동혁을 끊어내야 한다”고 했다. 한 전 대표 제명 직후 장 대표가 재신임 투표 카드를 꺼내며 진화한 사퇴 요구가 다시 불거진 것. 당 중앙윤리위원회의 ‘당원권 정지 1년’ 중징계 처분을 받은 배현진 의원은 서울남부지법에 효력정지 가처분 신청을 제기하며 법적 대응에 나섰다.
장 대표의 사퇴를 요구했던 오세훈 서울시장은 “깊은 우려를 금할 수 없다”며 “보수를 넓히는 언어가 아니라 특정 노선과의 결속을 다지는 선언처럼 들린다”고 비판했다. 이어 “보수가 다시 정상의 자리로 돌아올 수 있도록 책임 있는 목소리를 모으겠다”며 지방선거에서 독자 행보를 시사하기도 했다.
더불어민주당은 장 대표의 “국민의힘은 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해 왔다”는 발언에 대해 “위헌정당 해산 심판 청구 대상이 분명해지는 선택을 했다”고 비판했다. 민주당 박수현 수석대변인은 이날 “역사는 국민의힘의 입장을 12·3 내란에 이어 ‘2·20 제2의 내란’으로 규정하지 않을까”라고 말했다.
민주당은 2022년 대선 당시 국민의힘이 보전받은 선거비용 397억 원 환수 카드를 꺼내 들며 압박 수위를 끌어올렸다. 한병도 원내대표는 “법원은 윤석열의 공직선거법과 정치자금법 위반 혐의에 대해 조속한 판결을 내놔야 한다”며 “해당 혐의에 대해 (당선무효형인) 벌금 100만 원 이상의 형이 확정된다면 국민의힘은 보전받은 선거비용 전액을 반환해야 할 것”이라고 강조했다.
이채완 기자 chaewani@donga.com
조동주 기자 djc@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0