李, 中리창 총리에 “어린 시절 공장 노동자 경험 비슷”

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 중국 권력 서열 2위인 리창(李强) 중국 국무원 총리, 권력 서열 3위인 자오러지(趙樂際) 전국인민대표대회 상무위원장을 만났다. 3박4일간 방중 일정 동안 중국 권력 서열 1~3위를 모두 만나게 된 것. 이 대통령은 전날에는 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 가졌다.
청와대 강유정 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령은 중국 주요 지도자들과의 연쇄 면담을 통해 ‘정치적·우호적 신뢰’와 ‘민생·평화’를 중시하는 공감대를 바탕으로 ‘한중 전략적 협력 동반자 관계’를 성숙하게 발전시켜 나가기 위한 구체 방안에 대해 논의했다”고 전했다. 이 대통령은 이날 오전 자오 위원장과 만나 “민의(民意)를 대표하는 기관인 의회가 보다 활발한 교류를 바탕으로 국민 간 이해와 공감을 넓혀 나가는 데 중요한 역할을 해줄 것을 기대한다”고 했다.
이 대통령은 판다 추가 대여도 긍정적으로 검토해달라고 당부했다. 이 대통령은 “양국민간 상호이해 및 우호정서 제고를 위해 인적교류 확대 뿐 아니라 상호가능한 범위내 문화교류 증진노력을 강조했다”며 “판다 한 쌍을 추가 대여하는 것도 잘 검토해달라”고 했다. 앞서 이 대통령과 시 주석은 정상회담에 판다를 추가로 대여하는 문제를 실무선에서 협의하기로 했다.
이 대통령이 자오 위원장의 방한을 초청했다고도 강 대변인은 밝혔다. 자오 위원장은 이에 대해 사의를 표하고 상호 편리한 시기에 방한을 위해 소통해 나가자고 했다고 한다. 면담을 마치고 나온 이 대통령은 한중간의 경제적인 투자 규모가 매우 크다며 환담을 나눈 것으로 알려졌다.
이 대통령은 이어진 리 총리와의 만남에서 민생과 평화를 중심으로 한 한중 간 협력의 방향에 대해 의견을 교환했다. 이 대통령은 “평화가 곧 민생”이라며 한반도와 동북아 지역의 평화와 안정이 양국 국민의 삶에 실질적인 혜택으로 이어질 수 있도록 노력하자고 했다. 리 총리는 한반도와 역내 평화·안정이 중요성과 이를 위한 소통 강화 필요성에 공감을 표했다고 한다 또 양측은 한중 간 ‘수평적·호혜적 협력’에 기반한 새로운 선순환적 경제협력 모델을 구축해 나가자는 데 뜻을 모았다.
이 대통령과 리 총리는 소년공 출신이라는 공통점이 있다. 리 총리는 17살 때 농기계 공장에서 일을 시작했었다. 이 대통령은 리 총리에게 어린 시절 공장 노동자로 일한 경험이 서로 비슷하다면서 실사구시(實事求是)를 중시하는 리 총리의 미래지향적인 태도가 자신과 매우 합이 잘 맞을 것 같다고 생각한다고 말했다고 강 대변인은 전했다.
