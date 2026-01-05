장동혁 “민주 공천 뇌물 특검, 김병기보다 힘센 윗선”…김현지 겨냥

장동혁 국민의힘 대표는 5일 “통일교 게이트 특검과 함께 더불어민주당의 공천 뇌물 특검도 반드시 실시해야 한다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 김병기 전 민주당 원내대표와 민주당을 탈당한 강선우 무소속 의원이 연루된 공천 헌금 의혹 배경에는 김 전 원내대표보다 윗선이 개입했을 것이라는 의혹을 제기하며 이같이 말했다.
그는 “강선우 의원이 살려달라고 읍소한 날 녹취를 들어보면 김병기 의원은 ‘나는 못 도와주니, 1억 원을 돌려주라고 말했다”며 “만약 그 말대로 했다면 여기까지 오지는 않았을 것”이라며 말했다.
장 대표는 “결국 김경 민주당 서울시의원은 단수 공천을 받았다. 강선우 의원에게 믿을만한 뒷배가 있었다고 의심할 수밖에 없다”며 “분명 김병기 의원보다 힘이 센 윗선의 누군가일 것”이라고 했다.
그는 “지난 총선 때는 김병기 의원의 비리를 고발하는 탄원서가 당시 이재명 대표의 보좌관인 김현지에게 전달됐고, 김현지가 이 대표에게 보고했다고 확인하는 증언도 나왔다”며 “하지만 아무런 조치도 없이 김병기 본인에게 탄원서가 넘어갔고, 경찰에 모든 증거와 증언을 전달했지만 경찰은 무사를 뭉갰다. 개인의 일탈이 아닌 뿌리 깊은 공천 뇌물 카르텔”이라고 강조했다.
댓글 0