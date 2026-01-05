김정은 “최근 국제적 사변이 핵억제력 필요성 설명해줘”

극초음속미사일 시험 참관하며
북한은 4일 김정은 국무위원장의 참관하에 극초음속 미사일 발사훈련을 진행했다고 5일 밝혔다.
美의 마두로 압송 사태 시사
조선중앙통신은 “평양시 역포구역에서 북동방향으로 발사된 극초음속 미사일들은 조선 동해상 1000㎞ 계선의 설정 목표들을 타격했다”고 이날 보도했다.
중앙통신은 “이번 훈련은 극초음속 무기체계의 준비태세를 평가하고 임무수행 능력을 검증, 확인하며 미사일병들의 화력복무 능력을 숙련시키는 한편 우리의 전쟁억제력의 지속성과 효과성, 가동성에 대한 작전평가 사업의 일환으로 진행됐다”고 밝혔다.
김정은 국무위원장은 발사훈련을 참관하며 ”전쟁 억제력의 중요 구성부분들에 대한 지속적인 검증과 성능제고 및 운용능력 숙달을 통해 강력하고 신뢰할 수 있는 핵 억제력을 유지 및 확대하는 것은 매우 중요한 전략적 과제“라고 말했다.
김 위원장은 ”우리는 지속적으로 군사적 수단 특히 공격무기 체계들을 갱신하여야 한다. 그것은 곧 자체 방위를 위한 필수적인 사업“이라면서 ”또한 전략적 공격수단들의 상시 동원성과 그 치명성을 적수들에게 부단히 그리고 반복적으로 인식시키는 것 자체가 전쟁 억제력 행사의 중요하고 효과 있는 한 가지 방식“이라고 언급했다.
이어 ”숨길 것 없이 우리의 이 같은 활동은 명백히 핵전쟁 억제력을 점진적으로 고도화하자는데 있다“며 ”그것이 왜 필요한가는 최근의 지정학적 위기와 다단한 국제적 사변들이 설명해주고 있다“고 강조했다.
김 위원장이 언급한 ‘국제적 사변’은 미국이 베네수엘라의 니콜라스 마두로 대통령을 생포해 뉴욕으로 압송한 사태를 겨냥한 발언으로 해석된다.
이번 발사훈련 참관에는 김정식 군수공업부 제1부부장, 장창하 미사일총국장 등이 수행했다.
앞서 합동참모본부는 북한이 전날 오전 동해상으로 여러 발의 탄도미사일을 발사했다고 발표했다. 북한의 탄도미사일 발사는 올해 처음으로, 지난해 11월7일 단거리 탄도미사일 발사 이후 약 2개월 만이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
