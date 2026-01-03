李 “하나의 중국 존중… 韓中 국익, 서로 인정해야”

이재명 대통령은 2일 “대만 문제에 있어서 ‘하나의 중국’을 존중한다는 것은 변함이 없다”고 밝혔다. 중국이 대만 문제에 대한 명확한 입장 표명을 요구하는 등 이른바 ‘시진핑(習近平) 청구서’를 내민 데 대해 ‘대만은 중국의 일부’라는 중국의 주장을 존중한다는 기존 방침을 재확인한 것이다.
이 대통령은 2일 공개된 관영 중국중앙(CC)TV와의 인터뷰에서 ‘한중 수교 당시 한국 정부는 중국이 유일한 합법 정부이고 대만이 중국의 일부라는 것을 인정했다’는 질문에 “하나의 중국을 존중하고, 대만 문제에서 평화와 안정이 중요하다”며 이같이 말했다. 이어 “한국은 중국의 국익을, 중국은 한국의 국익을 존중하고 서로 입장을 이해하기 위해서 노력해야 한다”고 했다.
이 대통령은 “안미경중(안보는 미국, 경제는 중국)이라는 논리가 있었는데 한국의 전략적 자율성이 매우 중요하다”며 “미국과의 안보 측면에서 협력은 우린 피할 수 없다. 그렇다고 중국과 대립하거나 충돌하는 건 대한민국 국익에 도움 되지 않는다”고 말했다.
시 주석에 대해선 “매우 뛰어난 시야가 넓은 지도자”라며 “시 주석을 직접 만나보니 정말 든든한 이웃이라는 느낌이 들었다. 전화기 갖고 반쯤 장난을 했는데도 호쾌하게 받아줘 대한민국 국민들이 시 주석의 인품에 대해 좋은 생각을 갖게 됐다”고 말했다. 그러면서 “정상 간 만남도 최소한 1년에 한 번쯤은 만나면 좋다”고 했다.
4∼7일 중국을 국빈 방문하는 이 대통령은 5일 시 주석과 정상회담 및 만찬을 갖는다고 위성락 국가안보실장은 이날 밝혔다. 또 6일에는 리창(李强) 중국 국무원 총리(권력 서열 2위)와 오찬을, 중국의 국회의장 격인 자오러지(趙樂際) 전국인민대표대회 상무위원장(권력 서열 3위)과 면담할 예정이다.
