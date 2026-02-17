로건 폴의 ‘피카츄’ 포켓몬 카드, 美서 238억에 낙찰

미국 유명 유튜버 로건 폴이 소유한 ‘피카츄 일러스트레이터’ 포켓몬 카드가 경매에서 1649만 2000달러에 낙찰됐다. 이 카드는 세계에서 가장 희귀한 피카츄 포켓몬 카드로 알려져 있다.
16일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 미국 경매 회사 골딘 주최 온라인 경매에서 포켓몬스터 희귀 트레이딩 카드는 수수료 포함 1649만2000달러(약 238억4743만 원)에 낙찰됐다. 이로써 트레이딩 카드 역대 경매 판매가격 최고가를 경신했다.
이날 경매에서 기네스 세계 기록 관계자는 로건 폴이 경매에서 역사상 가장 비싼 트레이딩 카드를 판매했다고 밝혔다.
이 카드는 피카츄를 처음 디자인한 니시다 아츠코가 제작했다. 붓을 든 피카츄가 그려져 있는 ‘포켓몬 일러스트레이터’로 1998년 만화 잡지 ‘코코로코 코믹’ 일러스트 대회에서 입상한 39명에게만 증정된 희귀 카드로 알려졌다.
이번 경매에서 카드는 로건 폴이 레슬매니아38에서 착용했던 특별 제작 목걸이 안에 담겨 판매됐으며, 자신이 낙찰자에게 직접 전달하겠다고 약속했다. 유튜버이자 프로레슬러인 로건 폴은 지난 2022년 WWE 레슬매니아38 입장 당시 이 카드를 목에 걸고 나온 바 있다.
로건 폴은 경매 수수료를 제외하고 800만 달러(약 115억) 이상의 수익을 올린 것으로 알려졌으며, 그는 “정말 말도 안 되는 일”이라고 소감을 전했다.
아울러 그는 전날 자신의 인스타그램을 통해 “잘 가, 친구. 세계 최고의 소장품을 소유할 수 있었던 것은 정말 큰 영광이었어”라며 아쉬움을 드러냈다.
앞서 로건 폴은 이 카드를 지난 2021년 527만 5000달러(한화 약 77억 원)에 매입하며 ‘가장 비싼 포켓몬 트레이딩 카드 거래’ 기네스 기록을 세운 바 있다. 이 카드는 카드 감정 기관 PSA(Professional Sports Authenticator)로부터 가장 높은 등급인 ‘PSA 10’을 부여받았다. 피카츄 일러스트레이터 카드 중 PSA 9등급을 받은 카드는 단 8장뿐이다.
PSA는 수집품으로 활용되는 ‘트레이딩 카드’의 보존 상태에 따라 등급을 매기는 조직이다. PSA 등급이 높을수록 보존이 잘 된 것을 의미한다. 공모전 수상작이라는 상징성과 극소량의 희소성, 여기에 유일무이한 보존 등급까지 더해져 ‘피카츄 일러스트레이터’ 카드는 거래될 때마다 최고가 기록을 갈아치우는 것으로 유명하다.
댓글 0