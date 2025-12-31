국힘 “당게 문제 계정, 한동훈 가족 명의”… 韓 “나중에 알았다” 첫 인정

당무위 “5개 ID로 글 1428건 작성
드루킹 사건보다 더 심각한 범죄”
黨윤리위 회부… 징계 강행할 듯
韓 “신문 칼럼 올린건 잘못 아냐”
국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 대표(사진) 가족 연루 의혹이 제기된 ‘당원 게시판 사건’과 관련해 “문제의 계정들이 한 전 대표 가족 5명의 명의와 동일하다”며 당 중앙윤리위원회에 조사 결과를 송부했다. 한 전 대표는 가족이 윤석열 전 대통령 부부 비판 칼럼 등을 올린 사실을 인정하면서도 문제가 된 일부 글은 동명이인의 글이라며 “민형사상 법적 조치로 단호히 대처할 것”이라고 밝혔다.
당무감사위는 30일 한 전 대표 가족 명의 ID 5개를 활용해 2개의 IP에서 1428건의 글이 작성됐다는 조사 결과를 제시하면서 “당원 게시판 운영 정책을 심각하게 위반했고, 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다”고 밝혔다. 이 사건은 지난해 7∼11월 국민의힘 당원 게시판에 한 전 대표와 가족이 윤 전 대통령 부부 등을 비판하는 기사 등을 올렸다는 의혹이 골자다.
이호선 당무감사위원장은 “대통령 부부와 당내 인사를 비방하고 비정상적으로 여론을 조작한 것은 당원 규정의 성실의무, 윤리규칙의 품위유지, 당원 게시판 운영정책을 심각하게 위반한 해당 행위이자 게시판 관리 업무와 여론 수렴 기능을 마비시킨 업무 방해”라고 했다. 이어 “당심을 왜곡해서 일반 여론까지 움직이려 했다면 드루킹 사건보다 더 심각한 범죄일 수 있다”고 주장했다. 이 위원장은 자신의 블로그를 통해 ‘민주당이 무슨 짓을 해도 김건희가 다 덮어버림’ ‘미친 윤석열’ 등 문제가 된 글도 공개했다. 하지만 당무감사위는 한 전 대표가 당직자가 아니라는 이유로 징계 수준을 권고하진 않았다.
이에 따라 당 지도부가 현재 공석인 중앙윤리위원장 인선을 진행한 뒤 한 전 대표 징계를 강행할 수 있다는 전망이 나온다. 장동혁 대표가 이 사건을 처리하겠다는 뜻을 밝혀 온 만큼 실제 징계가 진행될 경우 당내 갈등은 더 커질 수 있다.
당무감사위 조사 결과에 대해 한 전 대표는 “제 가족들이 익명이 보장된 게시판에 윤 전 대통령 부부에 대한 비판적 사설, 칼럼 등을 올린 사실이 있다는 것을 나중에 알게 됐다”며 “이것이 비판 받을 일이라면 제가 정치인이라 일어난 일이니까 저를 비난하라고 말씀드리고 싶다”고 밝혔다. 한 전 대표가 가족이 글을 올린 사실을 인정한 것은 처음이다. 그러나 본인과 장인 명의로 게시된 것은 동명이인의 글이라며 “이호선 씨 주장은 명백한 허위사실”이라고 반박했다. 한 전 대표는 “이 위원장이 동명이인들 게시물을 한동훈 명의, 가족들 명의 게시글인 것처럼 ‘개인 블로그’에 올렸다. 고의로 허위사실을 유포하는 것”이라며 “의도적인 흠집내기 정치공작에 대해 민형사상 법적 조치로 단호히 대처할 것”이라고 밝혔다.
친한(친한동훈)계는 당무감사위 발표를 두고 “당에 손해를 끼치고 있다”며 반발했다. 김종혁 전 최고위원은 “이 위원장은 발표에 대해 문제가 있는 부분은 끝까지 책임져야 할 것”이라고 했다.
댓글 0