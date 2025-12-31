‘내란TF’ 68건 제보 접수… 내달 16일 조사 마무리

44건 軍-警 관련… 21개 기관 조사
공직자들의 12·3 비상계엄 가담 여부를 조사하는 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’가 중앙행정기관 49곳 중 21곳을 조사 대상으로 확정하고 본격 조사에 돌입했다.
국무총리실은 30일 총리실의 ‘총괄 TF’를 포함한 49개 중앙행정기관에 설치된 ‘제보센터’에 접수된 제보와 국회·언론의 지적 사항 등을 반영한 조사 대상을 확정했다고 밝혔다. TF는 내란 관련성 검토가 필요한 구체적 제보가 총 68건으로, 이 가운데 제보 44건이 국방부와 군, 경찰 관련 제보라고 설명했다.
다만 TF는 기관별 제보 접수 현황과 구체적인 조사 대상은 공개하지 않았다. TF는 “아직 조사가 완료되지 않아 사실관계가 구체적으로 밝혀지지 않은 제보로 인해 공직사회에 불필요한 동요가 발생하는 것을 방지하기 위한 것”이라고 설명했다.
TF는 국방부와 경찰청을 비롯해 총리실, 기획재정부, 외교부, 법무부 등 12개 중점 기관과 교육부, 통일부 등 9개 일반 기관을 포함한 21개 기관을 본격 조사할 방침이다. TF는 내년 1월 16일까지 조사를 마무리한 뒤 관련자 징계와 제도 개선 등 후속 조치를 실시할 예정이다.
이윤태 기자 oldsport@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0