국힘 “與김병기, 의원직 사퇴하고 수사 받아라”

국민의힘은 30일 원내대표직을 내려놓은 더불어민주당 김병기 의원에게 의원직에서도 물러나야 한다고 비판했다.
최보윤 수석대변인은 이날 논평에서 “김 원내대표가 결국 원내대표직에서 물러났다”며 “이는 결단이 아니라 국민 여론에 떠밀린 뒤늦은 후퇴에 불과하다”고 평가했다.
최 수석대변인은 “김 전 원내대표를 둘러싼 의혹은 이미 개인 차원의 논란을 넘어섰다”며 “배우자의 구의회 법인카드 유용 의혹, 차남의 가상자산 거래소 취업 특혜 의혹, 장남의 국정원 업무에 국회 보좌진을 동원했다는 의혹까지 하나같이 권력의 사적 남용을 의심케 하는 중대한 사안”이라고 지적했다.
이어 “김 전 원내대표는 의원직에서 즉각 사퇴하고, 제기된 모든 의혹에 대해 성실히 수사에 임해야 한다”며 “더는 책임을 미루지 말고 법의 판단을 받으시라”고 촉구했다.
민주당을 향해서도 “이번 사태는 개인의 일탈이 아니라 민주당 전반에 퍼진 도덕 불감증이 낳은 결과”라며 “민주당은 무너진 도덕성에 대해 처절하게 반성해야 한다”고 강조했다.
최은석 원내수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 “사필귀정”이라며 “김 전 원내대표와 그 가족의 갑질 및 청탁금지법 관련 여러 의혹은 당연히 의원직 사퇴까지 해야 할 정도로 심각한 사안”이라고 말했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0