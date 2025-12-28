장동혁 “통일교 특검법, 30일 통과시켜야…내란재판부법에 헌법 소원”

국민의힘 장동혁 대표는 28일 통일교 관련 의혹을 규명하기 위한 특별검사법과 관련해 “우리와 개혁신당이 공동 발의한 특검법을 30일 본회의에서 반드시 통과시켜야 한다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 서울 여의도 국회 원내대표실에서 기자간담회를 열고 “최근 더불어민주당이 별도의 통일교 특검법을 발의했지만, 이는 야당이 추진 중인 특검법을 무력화하기 위한 물타기 법안으로 보인다”며 “통일교와 민주당 간의 의혹이 드러나자 특검을 받는 척하며 시간을 벌려는 꼼수 아니냐는 의심을 지울 수 없다”고 주장했다.
그는 통일교 특검이 필요한 이유에 대해 “통일교 측에서 이재명 정권 정치인들에게 돈을 줬고, 민주당에 단체로 당원 가입을 했다고 진술했는데도 이 부분에 대해선 민중기 특검이 눈 감고 덮었기 때문”이라며 “대통령이 사전에 인지하고 국무회의서 종교단체 해산을 겁박하며 입 틀어막은 것 아니냐는 의혹도 제기되고 있다. 두 가지가 통일교 특검법 핵심”이라고 강조했다.
또 “국민들이 강하게 요구하는 통일교 특검은 뭉개면서 개딸만 환영하는 종합특검은 악착같이 밀어붙이려 한다. 소위 3대 특검은 민주당 마음대로 수사범위를 무한대로 하고 특검 추천까지 민주당 마음대로 한 결과가 어떤가. 혈세 500억 넘게 쓰는데도 구속영장 기각률이 절반에 달한다”며 “그렇지만 3개 특검 어디서도 제대로 된 수사결과 낸 게 있느냐”고 했다.
장 대표는 “정권과 민주당이 종합특검이란 이름으로 특검을 다시하려는 이유는 명백하다. 지방선거까지 내란몰이를 계속하려는 치졸한 선거전략 그 이상 그 이하도 아니라 생각한다. 국민들도 검은 속내 다 보고 계신다. 종합특검 통과시키는 순간 지방선거까지 갈 것도 없이 국민 분노, 정권 자멸로 이어질 것이다. 이쯤에서 종합특검 추진을 멈추라”고 촉구했다.
내란전담재판부 설치법에 대해서도 강하게 반발했다. 장 대표는 “21세기 대한민국에서 특정 사건을 위한 특별재판부가 통과된 것은 사법부 독립을 침해하는 위헌적 발상”이라며 “거짓 내란 프레임이 드러날까 두려워 무리하게 밀어붙인 것”이라고 주장했다. 그는 대통령을 향해 재의요구권 행사를 촉구하며 “국민의힘은 해당 법안에 대해 헌법소원을 제기할 것”이라고 밝혔다.
경제 현안과 관련해서는 “지금 정부·여당이 집중해야 할 것은 내란몰이가 아니라 민생과 경제”라며 “환율 문제를 겁박으로 해결하려는 접근은 오히려 원화 가치 하락과 경제 불안을 키우고 있다”고 비판했다. 이어 개인정보 유출 사태, 주거 불안 문제 등을 언급하며 “정부와 여당의 무능과 무책임이 국민 고통을 키우고 있다”고 지적했다.
아울러 장 대표는 무안공항 참사 1주기를 하루 앞두고 희생자들을 추모하며 “1년이 지났지만 책임자 처벌과 진상 규명은 여전히 제자리”라고 했다. 그는 “국민의힘은 무안 참사 국정조사를 당론으로 추진하고 있으며, 진실이 끝내 밝혀지지 않는다면 특검을 통해서라도 규명하겠다”며 “정치적 이해관계가 아니라 진실과 안전에만 집중하겠다”고 말했다.
