변화 외친 장동혁… ‘당게’ 논의 보류 분위기, 당내 “행동 지켜봐야”

늦어도 내달 ‘종합 쇄신안’ 발표 예정
보수 재정립-외연 확장 구상 담길 듯
‘파격적 인사 영입 준비’ 지시도 내려
당심 70% 지방선거 경선룰 등 논란
한동훈 “민주당 아닌 나와 싸우나”
국민의힘 장동혁 대표(사진)가 19일 자신의 정치적 고향인 충청에서 14분간의 연설을 통해 14번 ‘변화’를 강조하면서 노선 변화 여부에 관심이 모이고 있다. 장 대표는 특별보좌역 임명, 인재 영입 착수 등 당 대표 친정체제를 강화하는 동시에 종합 쇄신안 마련 등 내년 지방선거 승리를 위한 로드맵을 본격적으로 가동할 방침인 것으로 21일 알려졌다.
장 대표는 당초 연말까지 ‘경청 행보’를 이어 나간 뒤 변화 메시지를 내려 했지만 최근 당 안팎에서 터져 나온 노선 변화, 외연 확장 요구에 따라 계획보다 이른 시점에 메시지를 낸 것으로 전해졌다. 다만 친한(친한동훈)계와의 갈등은 현재 진행형인 데다 당내에선 “구체적 변화가 아닌 선언적 구호에 멈춘다면 효과가 없을 것”이란 지적도 제기되는 등 실제 변화는 지켜봐야 한다는 목소리가 여전하다.
이런 가운데 국민의힘 한동훈 전 대표는 21일 “당내에 민주당이 아니라 민주당과 싸우는 저와 싸워서 정치적 탈출구를 만들고 싶어 하는 사람이 있다”며 사실상 장 대표를 비판하고 나섰다.
● ‘변화’ 강조한 張… 종합 쇄신안 내놓기로
국민의힘 지도부 관계자에 따르면 장 대표는 이르면 올해 말·내년 초, 늦어도 내년 1월 중순 전에 당 종합 쇄신안을 발표할 예정이다. 여기에는 내년 지선 승리 전략, 보수가치 재정립을 포함한 당 쇄신 방향, 외연 확장 구상 등이 담길 것으로 전해졌다.
사전 정지 작업으로 장 대표는 당 원로 그룹과 외부 전문가들을 만나 조언을 구할 계획이다. 최근 당내 의원들과의 소통에 이어 외부 그룹으로 접촉면을 늘리려는 것. 당 원로뿐만 아니라 부동산, 거시경제 분야, 기후노동, 에너지 등 분야별 전문가들을 특보단으로 임명하고 민생 이슈에 힘을 싣겠다는 구상이다. 장 대표는 지방선거를 대비해 파격적인 인사 영입을 위한 준비에 착수하라는 지시도 내린 것으로 전해졌다.
당내 최대 갈등 요소인 한 전 대표를 겨냥한 ‘당원게시판’ 논란에 대한 당무감사위 논의는 당분간 보류하는 기류인 것으로 전해졌다. 23일 열리는 회의에서 당협위원회 당무감사 안건을 논의하고, 당원게시판 논란은 공식 회의 안건에서 제외하는 방안이 검토되고 있는 것. 다만 당 지도부 관계자는 “지도부와 당무감사위의 소통은 없다”고 선을 그었다.
장 대표는 19일 충북도당 당원 연설에서 윤석열 전 대통령과의 절연을 명시적으로 밝히지 않았다. 하지만 “헌법재판소의 결정을 존중한다는 입장” “계엄과 탄핵이 가져온 결과에 대해서는 책임을 져야 된다” “그 바탕 위에서 변화를 시작” 등을 언급하면서 당내 쇄신 요구를 일부 받아들일 뜻을 시사했다는 해석이 나온다. 국민의힘과 개혁신당은 이날 통일교와 정치권을 둘러싼 의혹을 수사하는 ‘통일교 특별검사법’(특검법) 공동 발의에 합의했다. 그간 진전이 없었던 양당의 공조 분위기도 특검법 발의 합의를 계기로 가시화할 가능성이 있다.
다만 장 대표가 실제로 변화 메시지를 행동으로 옮길지는 더 지켜봐야 한다는 분위기가 우세하다. 당원게시판 조사 등을 두고 친한계 ‘찍어내기’라는 논란이 나오는 가운데, 지방선거 경선룰 문제 등을 해소해야 하기 때문이다. 장 대표는 현행 ‘당심(黨心) 50%, 민심 50%’ 방식을 ‘당심 70%, 민심 30%’로 바꾸는 방안에 대한 긍정적 입장을 내비친 상황이지만 오세훈 서울시장 등 국민의힘 소속 현역 광역자치단체장들과 당 중진, 소장그룹은 당심 반영 확대에 반대하고 있다.
특히 내년 1월 16일 윤 전 대통령의 첫 1심 선고(체포 방해 혐의 등)도 비상계엄 사태의 본류인 내란 혐의 판결은 아니지만 장 대표 체제의 변화 의지를 확인할 시험대가 될 것이란 전망이 나온다. 한 소장파 의원은 “12월 3일 계엄 1년 사과 타이밍을 놓쳤으니, 1심 선고가 마지막 기회일 것”이라고 했다. ● 지지층 결집 나선 韓 “당권 이용한 노골적 공격 처음”
이런 가운데 한 전 대표는 장 대표에게 견제구를 날리며 지지층 결집에 나섰다. 한 전 대표는 이날 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 토크 콘서트에서 “같은 진영과 당내 공격은 늘 있고 허용할 수 있지만, 이렇게 당직을 걸고 당의 권한을 이용해 당내 인사를 노골적으로 공격하는 건 처음 보는 현상”이라고 말했다. 당무감사위가 당원게시판 조사와 함께 친한계 김종혁 전 최고위원에 대해 중징계를 권고한 것을 비판한 것으로 풀이된다. 1500여 명의 지지자가 몰린 이날 행사에는 김예지 배현진 안상훈 유용원 정성국 진종오 의원 등 친한계 의원들도 찾아 한 전 대표에게 힘을 실었다.
다만 한 전 대표는 “사람은 누구나 실수할 수 있다. 잘못을 바로잡을 줄 아는 것도 용기”라며 “저는 모든 용기 있는 사람과 함께 가겠다”고도 했다. ‘해당(害黨) 행위’로 당원권 정지 2년을 권고받은 김 전 최고위원도 “장 대표가 앞으로 달라지겠다고 했다”며 “그렇다면 계엄을 옹호하고 부정선거를 주장할 뿐 아니라 헌법재판소 해산까지 요구한 이호선 당무감사위원장을 그냥 놔두진 않겠죠”라고 했다.
