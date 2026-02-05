장동혁 “다주택자 마귀? 靑-내각에도 한둘이 아냐”

“李대통령 부동산 향한 분노는 지방선거용”
국민의힘 장동혁 대표는 5일 “이재명 대통령은 다주택자를 마귀에 영혼을 판 사람들이라고 공격했다. 그런데 청와대에도, 내각에도 마귀들이 한둘이 아니다”라고 비판했다. 정부가 강력한 다주택 규제 조치를 내놓은 가운데 정작 청와대와 정부 고위 인사 중 다주택 보유자가 상당하다는 사실을 꼬집은 것이다.
장 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “이 대통령도 실거주하지 않는 아파트를 4년 넘게 갖고 있다”며 이같이 밝혔다. 그는 “집값이 떨어진다고 믿는다면 진작 팔았을 것”이라며 “대통령 본인조차 집값이 안 떨어진다고 믿으니 안 팔고 버티는 것”이라고 주장했다.
이어 “국민에겐 당장 팔라고 겁박하고 있다”며 “국민은 마귀가 아니다. 진짜 마귀가 누구인지 국민은 안다. 국민을 탓하기 전에 정책을 돌아보길 바란다”고 촉구했다.
장 대표는 “이 대통령의 부동산을 향한 분노도 아마 지방 선거용일 것”이라며 “집 가진 국민을 갈라치고 공격해서 표를 얻으려 하니 집값은 더 오르고 집 없는 서민들의 절망만 더 커진다”고도 말했다.
그는 “이 대통령이 즐겨 쓰는 말을 여기서 저도 한번 인용하자면, 제가 부동산에 대해 이제 말을 안 한다고 했더니 진짜 말을 안 하는 줄 알더라”며 “부동산 정책의 답은 이미 나와 있다. 부동산에서 정치를 빼면 된다”고 했다.
그러면서 “진보 정권이 들어서면 집값 오른다는 것은 부동산 시장의 오랜 공식”이라며 “과거 세 차례 진보 정권 동안 서울은 60% 안팎, 지방은 30% 넘게 폭등했다. 이재명 정권은 그 기록까지 깰 판”이라고 지적했다.
장 대표는 전날 이 대통령이 재계 총수들과 만나 청년 일자리 창출 및 지방 투자 확대 방안을 논의한 데 대해서도 “사실상 (기업에) 강요한 것”이라며 “누가 봐도 지방 선거용 이벤트”라고 비판했다.
그는 “이재명 정권은 주 52시간 반도체 제외 하나도 안 풀어줬다. 노란봉투법, 중대재해처벌법, 더 센 상법 같은 경제 악법들을 밀어붙이고 있다”며 “그래 놓고 대통령이 호통친다고 청년 채용이 늘어나겠나”라고 지적했다.
이어 “기업은 돈이 되면 지방이 아니라 우주에도 투자한다”며 “이재명 정권은 투자 여건은 계산하지 않고 사사건건 규제만 늘리고 있다. 기업 손발 묶어놓고 지방 투자 늘리라고 호통치는 것은 조폭이 보복세 걷는 것과 다르지 않다”고 말했다.
그러면서 “이런 본질적 문제들은 아예 (간담회) 테이블에 올리지도 않았다. 대통령 하고 싶은 말만 하고, 듣기 좋은 얘기만 하다 끝났다”고 했다.
아울러 “대통령이 진정으로 지방과 청년을 생각한다면 지금 추진 중인 경제 악법들을 즉각 철회하고 야당과 머리를 맞대는 것이 우선일 것”이라고 강조했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
