“언론법 전문가” vs “코드인사”…방미통위원장 청문회서 공방

여야가 16일 김종철 방송미디어통신위원장 후보자 인사청문회에서 김 후보자의 전문성과 정치 중립성 등을 두고 공방을 벌였다. 국민의힘은 “방송, 미디어, 통신 분야 실무 활동이 전무한 ‘코드 인사’”라고 지적한 반면 더불어민주당은 “합의제 중앙행정기관인 방미통위 위원장으로서 적임자”라고 평가했다.
국민의힘 신성범 의원은 이날 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 인사청문회에서 헌법학자인 김 후보자의 이력을 거론하며 “법률적인 것 뿐만 아니라 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT) 전문성을 갖고 있는 사람이 맡는 것이 맞지 않느냐”라고 지적했다. 이어 “정치적 문제에 관해 진보 가치에 충실해 온 사람 아니냐”고 따졌다. 같은 당 최수진 의원도 “방송, 미디어, 통신 관련 실제 경력을 찾을 수가 없다”고 말했고, 이상휘 의원은 “세간에 김 후보자를 ‘폴리페서’라고 얘기를 한다”고 했다.
반면 민주당 한민수 의원은 “헌법이 보장하는 표현의 자유와 그 한계를 깊이 이해하는 헌법학자이자 언론법 전문가”라고 평가했다. 같은 당 이주희 의원은 “오랜 세월 헌법과 공법, 언론법 등 학문적 연구를 통해 민주주의와 국민의 기본권에 대해 깊이 성찰해온 헌법학자”라고 했다. 김 후보자의 정치적 성향 및 폴리페서 논란에 대해서도 “정부 자문기구 참여나 학자로서 학술적 의견을 제시하는 것이 편협한 정치활동으로 볼 수 있느냐”라고 엄호했다.
이날 청문회에서 김 후보자는 “국내 청소년의 소셜미디어(SNS) 이용 규제 여부를 검토하겠다”고 밝혔다. 그는 호주 정부가 세계 최초로 16세 미만 아동·청소년의 SNS 이용을 규제한 것과 관련해 “(한국도) 너무나 당연하게 해야 된다고 생각한다”며 이같이 답했다.
