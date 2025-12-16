위성락 방미 “한미 팩트시트 후속조치 논의…핵잠-우라늄농축도 협의”

위성락 국가안보실장이 16일 인천국제공항에서 미국 워싱턴DC로 출국하기 전에 기자들과 인터뷰를 하고 있다. 위성락 실장은 미국에서 한미 정상회담 결과를 담은 공동 설명자료 ‘조인트 팩트시트’ 후속 협의를 할 예정이다. 2025.12.16/뉴스1
위성락 국가안보실장이 16일 방미길에 오르면서 북미 대화-남북 대화를 위한 논의 가능성에 대해 “여러 가지 얘기를 해볼 텐데, 우선 미국 측과 협의를 해보고자 한다”며 “UN과도 협의를 해보고자 하는 생각”이라고 말했다.

위 실장은 이날 오전 안보 분야 한미 조인트 팩트시트 후속 조치 협의 등을 위해 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국으로 출국하면서 기자들과 만나 “한반도 평화 문제에 대해 좀 더 많은 노력을 기울여 나가고자 한다”고 말했다.

위 실장은 “미국에 가서 논의하고자 하는 것은 크게 두 가지”라며 “조인트 팩트시트의 후속 조치에 관한 협의”, “한반도 평화에 관한 협의”를 위해 미국으로 출국한다고 밝혔다.

위 실장은 “조인트 팩트시트가 만들어진 지 한 달 여가 되었고 그동안 우리 쪽에서 여러 가지 태스크포스(TF)도 결성하고 준비를 해왔다”며 “우리가 그동안에 해온 준비 동향을 공유하고 한미가 앞으로 어디로 나가야 될지를 가늠해 보겠다”고 했다.

그러면서 “사안이 농축 재처리나 핵잠, 조선 등 아주 비중이 큰 사안들이고 여러 부서가 여기 관련이 된다”며 “그렇기 때문에 한미 양측 간에 외교 안보를 총괄하는 안보 보좌관이나 안보실장 차원에서 대화를 함으로써 실무선의 후속 협의를 촉진하는 추동력을 줄 때가 아닌가 그렇게 생각한다”고 했다.

위성락 국가안보실장이 16일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 미국 트럼프 행정부와 한미 정상회담 후속 조치와 대북 공조 등을 논의하기 위한 미국 워싱턴 D.C. 출국을 앞두고 발언을 하고 있다. 2025.12.16.
또 위 실장은 “한반도 평화에 관한 협의”라며 “그동안 우리가 한미, 한일 관계, 한미일 관계에 대해 많은 협의의 진전을 보았고 한중 간에도 관계 복원의 진전이 있었다. 이러한 성과를 바탕으로 한반도 평화 문제에 대해서도 좀 더 많은 노력을 기울여 나가고자 한다”고 했다.

위 실장은 “이재명 대통령께서 도널드 트럼프 미국 대통령과 피스메이커, 페이스메이커 역할을 논의하셨기 때문에 앞으로 그러한 역할 조정을 어떻게 추진해 나가고, 어떤 방안을 공조하는 게 좋을 지 세부 협의해 보겠다”며 “그렇게 해서 북한을 대화 과정에, 긴장 완화 과정에 견인할 수 있는 방법을 모색해 보고자 한다”고 했다.

