위성락 방미 “한미 팩트시트 후속조치 논의…핵잠-우라늄농축도 협의”

위성락 국가안보실장이 16일 오전 인천국제공항 제2여객터미널에서 미국 트럼프 행정부와 한미 정상회담 후속 조치와 대북 공조 등을 논의하기 위한 미국 워싱턴 D.C. 출국을 앞두고 발언을 하고 있다. 2025.12.16.

또 위 실장은 “한반도 평화에 관한 협의”라며 “그동안 우리가 한미, 한일 관계, 한미일 관계에 대해 많은 협의의 진전을 보았고 한중 간에도 관계 복원의 진전이 있었다. 이러한 성과를 바탕으로 한반도 평화 문제에 대해서도 좀 더 많은 노력을 기울여 나가고자 한다”고 했다.