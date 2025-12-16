위성락 방미 “한미 팩트시트 후속조치 논의…핵잠-우라늄농축도 협의”

위성락 국가안보실장이 16일 방미길에 오르면서 북미 대화-남북 대화를 위한 논의 가능성에 대해 “여러 가지 얘기를 해볼 텐데, 우선 미국 측과 협의를 해보고자 한다”며 “UN과도 협의를 해보고자 하는 생각”이라고 말했다.
위 실장은 이날 오전 안보 분야 한미 조인트 팩트시트 후속 조치 협의 등을 위해 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 미국으로 출국하면서 기자들과 만나 “한반도 평화 문제에 대해 좀 더 많은 노력을 기울여 나가고자 한다”고 말했다.
위 실장은 “미국에 가서 논의하고자 하는 것은 크게 두 가지”라며 “조인트 팩트시트의 후속 조치에 관한 협의”, “한반도 평화에 관한 협의”를 위해 미국으로 출국한다고 밝혔다.
위 실장은 “조인트 팩트시트가 만들어진 지 한 달 여가 되었고 그동안 우리 쪽에서 여러 가지 태스크포스(TF)도 결성하고 준비를 해왔다”며 “우리가 그동안에 해온 준비 동향을 공유하고 한미가 앞으로 어디로 나가야 될지를 가늠해 보겠다”고 했다.
그러면서 “사안이 농축 재처리나 핵잠, 조선 등 아주 비중이 큰 사안들이고 여러 부서가 여기 관련이 된다”며 “그렇기 때문에 한미 양측 간에 외교 안보를 총괄하는 안보 보좌관이나 안보실장 차원에서 대화를 함으로써 실무선의 후속 협의를 촉진하는 추동력을 줄 때가 아닌가 그렇게 생각한다”고 했다.
또 위 실장은 “한반도 평화에 관한 협의”라며 “그동안 우리가 한미, 한일 관계, 한미일 관계에 대해 많은 협의의 진전을 보았고 한중 간에도 관계 복원의 진전이 있었다. 이러한 성과를 바탕으로 한반도 평화 문제에 대해서도 좀 더 많은 노력을 기울여 나가고자 한다”고 했다.
위 실장은 “이재명 대통령께서 도널드 트럼프 미국 대통령과 피스메이커, 페이스메이커 역할을 논의하셨기 때문에 앞으로 그러한 역할 조정을 어떻게 추진해 나가고, 어떤 방안을 공조하는 게 좋을 지 세부 협의해 보겠다”며 “그렇게 해서 북한을 대화 과정에, 긴장 완화 과정에 견인할 수 있는 방법을 모색해 보고자 한다”고 했다.
