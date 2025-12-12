장동혁 “붕어빵 하나 먹기도 힘들어…李정부 어떤 노력하고 있나”

“소상공인·자영업자 쌀값 안정화하는 게 정부의 역할”
“내년 지선, 소상공인 조금이라도 웃게 하는 당이 승리할 것”
장동혁 국민의힘 대표는 12일 “지금 붕어빵 하나 먹기도 힘든 상황이다. 예전에 붕어빵을 하던 노점상과 소상공인들은 모두 떠나고 있다”며 우려를 표했다.
장 대표는 이날 오전 서울 영등포구 국민의힘 중앙당사에서 소상공인위원회 임명장 수여식 및 제1차 전체회의를 열고 “최근 이재명 정부가 소상공인을 위해 어떤 노력을 하고 있나”라며 이같이 말했다.
그는 “붕어빵을 ‘금어빵’이라고 부르고 있다. 붕플레이션, 붕세권 이런 말도 등장하고 있다. 정부는 농민들에게 쌀값은 그렇게 잘 보장해 주고 있는데, 식당 하는 분들이나 소상공인·자영업자에게는 쌀값을 안정화해서 숨 쉴 수 있도록 만들어주는 게 정부의 역할 아니겠나”라고 했다.
그러면서 “기름값도 올라서 소상공인들은 숨 쉴 틈조차 없다”며 “지금도 민주당의 내란 몰이에 맞서서 국회 본회의장에서는 필리버스터(무제한 토론)를 하고 있고 본회의장 밖에선 천막 농성을 하고 있다”며 “의석수가 부족한 저희가 국민들을 지켜드리기 위해 동원할 수 있는 수단이 적다는 게 너무나 안타깝다”고 했다.
이어 “그래서 내년 지방선거라도 꼭 이겨야겠다”며 “이 정부가, 더불어민주당이 외면하는 소상공인에 대해 국민의힘이 더 가까이 다가가고, 저희가 먼저 눈물을 닦아드리기 위해 노력할 것”이라고 했다.
장 대표는 “내년 지방선거는 어쩌면 여기 계신 위원님들 손에 달려있는지도 모른다. (여야가) 정쟁을 이어가고 있지만 내년 지방선거 판가름은 ‘우리 국민의 삶이 얼마나 나아졌느냐’로 결정될 것”이라며 “특히 우리 소상공인들의 눈물 조금이라도 더 많이 닦아드리고 우리 소상공인들이 조금이라도 더 웃을 수 있도록 만드는 정당이 저는 내년 지방선거에서 승리할 것이라고 생각한다”고 했다.
그는 “여러분께 드린 이 임명장이 오래오래 자랑스러운 임명장으로 간직될 수 있도록 저도 당을 제대로 이끌고 뭔가 성과를 남긴 대표로 남기 위해 최선을 다하겠다”고 강조했다.‘
