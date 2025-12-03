與, 국힘 25명 계엄 사과에 “내란세력 단절, 행동으로 증명하길”

더불어민주당은 3일 국민의힘 일부 의원들이 12.3 비상계엄에 대해 사과한 것을 두고 “내란의 과오를 인정한 용기, 민생과 개혁의 길로 나아가는 계기가 되길 바란다”고 했다.
박수현 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “국민의힘 소속 25명의 의원들이 오늘 위헌·위법한 계엄의 책임을 직접 인정하고 국민께 사죄했다. 특히 12·3 비상계엄을 “반헌법적·반민주적 행동”이라고 규정하고, 헌법재판소의 위헌·위법 결정 인정과 윤석열과의 정치적 단절을 분명히 밝혔다“며 이같이 말했다.
이어 “국민 앞에 잘못을 인정하고 고개 숙이는 것은 쉬운 선택이 아니다. 그럼에도 스스로를 향해 ‘성찰과 반성, 뼈를 깎는 혁신’을 약속한 것은, 이 땅의 보수정치가 민주주의와 헌법의 가치를 회복할 수 있다는 가능성을 보여준다. 이들의 용기 있는 선택이 일회성 이벤트로 끝나지 않고, 국민의힘 전체가 내란세력과 명확히 결별하는 출발점이 되기를 기대한다”고 덧붙였다.
박 수석대변인은 “이제 필요한 것은 말이 아니라 실천”이라며 “12·3 계엄을 미화하고 옹호해 온 세력, 헌법 위에 군림하려 했던 세력과의 단절을 행동으로 증명해야 한다. 내란세력과의 결별을 분명히 하고, 민생 개혁에 동참하는 길로 돌아올 때 비로소 ‘재창당 수준의 혁신’도 진정성을 인정받을 것”이라고 강조했다.
그러면서 “민주주의와 민생 앞에 여야가 따로 있을 수 없다. 더불어민주당은 국민의힘이 이번 성찰을 계기로 헌법을 지키는 책임정당, 민생과 민주주의를 함께 지키는 동반자로 거듭나기를 진심으로 바란다”고 했다.
앞서 국민의힘 일부 의원들은 이날 “비상계엄을 미리 막지 못하고 국민께 커다란 고통과 혼란을 드렸다”고 사과문을 발표했다.
이들은 “비상계엄을 위헌·위법한 것으로 판결한 헌법재판소의 결정을 존중하고, 윤석열 전 대통령을 비롯한 비상계엄을 주도한 세력과 정치적으로 단절할 것임을 분명히 밝힌다”고 했다.
이어 “과거에 대한 반성과 성찰 그리고 용기 있는 단절을 바탕으로 새로운 미래로 나아가겠다. 뼈를 깎는 변화와 혁신으로 국민께 다시 희망을 드릴 수 있는 정당으로 거듭나겠다”고 했다.
댓글 0