장동혁 “계엄은 의회폭거 맞선 것”…끝내 사과 없었다

국민의힘 장동혁 대표가 3일 “비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”고 밝혔다. 12·3 비상계엄 사태 1년이자 당 대표 취임 100일을 맞는 이날 “비상계엄은 더불어민주당의 일방적 의회 운영 때문”이라는 윤석열 전 대통령의 논리를 그대로 따른 메시지를 낸 것이다.
장 대표는 이날 오전 공개한 입장문에서 “계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다”면서 이 같이 밝혔다. 이어 “하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다. 국민의힘 당대표로서 책임을 통감한다”고 했다.
그는 “보수정치가 외면받는 이유는 핵심 가치를 상실했기 때문이 아니다. 보수가 지켜온 진정한 가치를 시대에 맞는 언어로 국민께 전달하지 못했기 때문”이라며 “저부터 반성하겠다”고도 했다. “국민의힘은 혁신의 형식화를 거부한다”며 “혁신은 선언이 아니라 행동이다. 분열이 아니라 단결이 절실한 때”라고 했다.
국민의힘 소장파 의원들은 비상계엄 사태 1년을 맞아 장 대표 등 지도부의 진정성 있는 사과 및 ‘윤 어게인(again)’ 세력과의 단절을 요구해 왔다. 하지만 장 대표가 입장문에서 밝힌 ‘책임 통감’과 ‘반성’은 비상계엄 사태를 막지 못한 데 대한 사과가 아닌 ‘하나로 뭉쳐 싸우지 못한 것’에 초점이 맞춰졌다는 평가가 나온다.
반면 송언석 원내대표는 이날 기자회견을 열고 “국민들께 큰 충격을 드린 계엄의 발생을 막지 못한 데 대해 국민의힘 국회의원 모두는 무거운 책임감을 통감하고 있다. 국민 여러분께 다시 한번 진심으로 사과드린다”고 말했다. 이어 “특히 상관의 명령에 따라 계엄에 동원되었다는 이유로 내란 가담죄를 뒤집어쓴 군인 여러분, 내란범 색출 명목으로 핸드폰 검열을 강요받았던 공직자 여러분, 계엄 포고령 처단 대상으로 적시된 의료인, 비상계엄과 이어진 탄핵 정국으로 큰 피해를 본 자영업자 모두에게 위로와 사과의 말씀을 전한다”고 했다. 다만 “22대 국회 들어 이재명 당 대표 체제의 더불어민주당은 절대다수당 권력으로 다수 악법들을 여야 합의 없이 일방적으로 처리하고, 공직자 탄핵을 남발해 국정을 마비시켰다”며 민주당의 책임을 지적하기도 했다.
하지만 장 대표가 끝내 사과하지 않으면서 당내에선 “절망적인 메시지였다”는 반응이 나왔다. 김재섭 의원은 “장 대표는 반성과 성찰은커녕, 계엄이 불가피했다는 식의 또 다른 ‘계몽령’을 선언했다. 몹시 실망스럽다”고 했다.》 한 초선 의원은 “계엄이 민주당의 일방적 의회 운영 때문이라는 첫 줄을 보고 눈 앞이 캄캄했다”며 “마지막까지도 장 대표가 진정성 있는 사과를 내놓을 것이란 일말의 기대가 있었지만 꺾여 버렸다”고 했다. 지도부의 강경 노선에 반대하는 목소리가 커지며 당 내홍이 격화될 것이란 전망이 나온다.
이날 당 소장파 의원들 사이에선 지도부와 결을 달리하는 사과 및 혁신 다짐 메시지가 쏟아졌다.
국민의힘 초선 간사 김대식 의원은 “(비상계엄에 대해) 어떤 변명도, 어떤 단어도 그 책임을 가릴 수 없음을 분명히 말씀드린다. 국민 앞에 진심을 다해 다시 한 번 사과드린다”며 “선배·동료 의원들과 함께 국민의 마음을 다시 얻기 위한 근본적인 쇄신을 시작하겠다”고 밝혔다.고 밝힘. 3선 송석준 의원도 “이유 여하를 불문하고 국민들께 머리 숙여 사과드린다”고 했다.