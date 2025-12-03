李 “추가 특검, 국회가 적절히 판단할 것…밝혀지지 않은 것 많아보여”

이재명 대통령은 3일 추가 특검 가능성과 관련해 “국회가 적절히 판단할 것”이라면서도 “현재도 밝혀지지 않은 것들이 많아보인다”며 여지를 남겼다.
이 대통령은 이날 12·3 비상계엄 1주년 특별성명 발표 뒤 질의응답에서 관련 질문에 “수술을 깔끔하게 빨리 끝내야 하는데 수술 때문에 더 큰 고통을 겪지 않을까. 그렇다고 안 할 수는 없고 복잡한 생각”이라며 이같이 말했다. 계엄 관련 수사를 ‘수술’에 비유한 것이다.
이 대통령은 “군대가 전쟁 유발을 위해 한 일이 ‘무인기를 반복적으로 폭파했다’, 일각의 의심으로는 ‘무장 헬기들이 도발적으로 비행했다’ 이런 정도였는데 대북심리전단을 북쪽으로 보낸 건 전혀 모르던 일이지 않나”라고 반문했다.
이어 “사회에 드러나지 않은 부분들이 있는 것 같다”며 “내란 특검이 끝나더라도 이 상태로 덮고 넘어가긴 어려워서 특별수사본부든 뭐든 꾸려서 계속 수사해야 할텐데 과연 이 정부가 하는 것이 바람직할까”라며 “엄청난 정치적 논란이 벌어질 것”이라고 말했다.
그러면서 “이런 문제도 아마 국회가 고려하고 있지 않을까”라며 “국회를 믿고 일단 기다리겠다”고 덧붙였다.
이 대통령은 또 “내란 사태는 현재도 진행 중이다. 진압 과정이라고 봐야 한다”며 “최대한 빨리 끝날 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이어 “제가 독단적으로 할 수 있는 일은 아니고 특검, 공수처 또는 국회의 역할이 현재 더 중요한 거 같다”며 “제가 수사기관을 지휘하기 어려운 상황이고 객관적으로 쉽지 않은 것을 알지 않나. 최대한 빨리 엄중하게 끝나길 바란다”고 했다.
이 대통령은 “내란 발생 1주년이기도 하고 빛의 혁명이 시작된 1주년이기도 하다. 국민의 성숙한 민주역량, 시민의식, 집단지성으로 위기를 기회로 만들고 있다”며 “전 세계가 ‘대한민국 같은 나라에서 친위쿠데타가 가능한가, 남한이 아니라 북한 아닐까’ 생각했다가 ‘역시 대한민국’ 이렇게 바뀌었다”고 했다.
그러면서 “전 세계가 두 번 놀랐는데 세 번째 놀라움을 보여줘야 한다”며 “위대한 대한민국을 위대한 국민들과 함께 만들겠다”고 강조했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0