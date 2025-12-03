李 “정치권 핵무장 주장에 핵재처리 막힐수도”

이재명 대통령이 2일 “우라늄 농축 및 (사용후) 핵(연료) 재처리 문제가 매끄럽고 신속하게 진행되지 않는 측면이 있다. 이유는 핵무장 우려 때문”이라고 말했다. 한국의 농축·재처리 권한 확대에 대한 미국 일부 부처의 우려에 국내 핵무장론이 영향을 주고 있다고 언급한 것.
이 대통령은 이날 국무회의에서 이렇게 언급한 뒤 “그게 장애 요인이 되는 상태”라면서 조현 외교부 장관에게 “핵무장을 만약에 하는 상황이 벌어지면 미국이나 국제사회의 동의가 불가능하고, 경제 제재가 뒤따르는데 견딜 수 있느냐”고 물었다. 조 장관은 “핵확산금지조약(NPT)을 탈퇴해야 되기 때문에 제2의 북한이 된다”고 답했다.
이 대통령은 “핵무장 하면 좋다. 문제는 현실적으로 가능하냐는 것”이라면서 “우리에겐 핵 재처리와 우라늄 농축 문제가 정말 중요한데, 불가능한 주장 때문에 이게 막힐 수도 있다는 건 분명한 사실”이라고 했다. 그러면서 “국민이 핵무장 하고 핵무기를 개발하면 제재 받고 북한처럼 된다는 것을 왜 모르겠느냐”며 “정치권에서 그런 무책임한 얘기가 나오지 않게 외교부가 신경 써달라”고 당부했다.
이 대통령은 이날 민주평화통일자문회의 출범회의 연설에선 “통일은 분단된 대한민국이 반드시 가야 할 길이다. 반드시 평화적이고 모두가 동의할 수 있는 방식이 돼야 한다”고 했다. 이 대통령은 “평화공존의 새 시대를 향해 나아가겠다”며 “허심탄회한 대화 재개를 위해 우선적으로 남북 간 연락 채널 복구를 제안한다”고 했다. 이어 “남북의 공동 성장을 위한 협력도 추진해야 한다”고 했다. 비핵화 문제에 대해선 “핵 없는 한반도를 추구하며 공고한 평화를 정착시키기 위한 노력도 지속하겠다”고 강조했다.
