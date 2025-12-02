與 “오세훈, 특검 기소가 민주당 하명? 정치적 물타기”

더불어민주당은 김건희 특검에 정치자금법 위반 혐의로 기소된 오세훈 서울시장이 “민주당 하명에 따라 정해진 기소”라고 주장한 데 대해 2일 “사법을 정치방패로 삼는 무책임한 망언”이라고 반발했다.
민주당 문진석 운영수석부대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 “법정에서 다뤄야 할 사안은 정치 탓으로 돌리는 매우 부적절한 선동”이라며 이같이 말했다.
문 수석부대표는 “이번 기소는 특정 정당의 정치적 요구가 아니라 여론조사 비용 대납이라는 구체적 혐의, 자금 흐름, 관련자 진술 물적 증거를 토대로 특검이 법률에 따라 내린 사법적 판단의 결과”라고 지적했다.
이어 “법률 위반을 해명해야 할 당사자가 하명이라는 음모론으로 덮으려는 것은 사법에 대한 불신을 부추기고 자신의 책임을 호도하는 정치적 물타기에 불과하다”고 비판했다.
문 수석부대표는 “이번 기소를 한 특검은 여야 합의로 추천되고 법률에 따라 임명된 독립된 수사기구”라며 “그 특검의 기소를 특정 정당의 하명으로 왜곡하는 일은 국회가 만든 제도를 부정하는 주장”이라고 했다.
또 “오 시장이 지금 해야 할 일은 정치공세가 아니다”라며 “선거 과정에서 정치자금과 여론조사 비용이 어떻게 쓰였는지 국민 앞에 명확하게 솔직하게 설명하는 일이 우선”이라고 강조했다.
문 수석부대표는 “억울하다면 법정에서 증거로 다투면 될 일”이라며 “정치적 피해자인 양 호도하며 여론전을 벌일 시간이 아니다”라고 했다.
그러면서 “오 시장은 정치적 피해자 코스프레를 멈추고 의혹에 대한 책임 있는 설명과 진실하고 성실한 태도부터 내놓기를 바란다”며 “그것이 공직자로서 책임 있는 자세”라고 덧붙였다.
앞서 특검은 1일 오 시장을 정치자금법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. 특검은 오 시장이 2021년 4월 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커 명태균 씨에게 여론조사를 의뢰한 뒤 결과를 받아 보고 오랜 후원자로 알려진 김한정 씨에게 3300만 원의 여론조사 비용을 대납하게 했다고 보고 있다.
오 시장은 “이재명 정권과 특검의 정치공작”이라고 반발했다. 같은 날 오 시장은 입장문을 내고 “특검이 오늘 법과 양심을 저버리고 민주당 하명에 따라 정해진 기소를 강행했다”며 “(특검이) 1년 2개월을 수사하고 제 휴대전화 8대를 포렌식 했지만, 직접 증거는 단 하나도 찾지 못했다”고 지적했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0