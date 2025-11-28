“공공AX가 여는 행정 혁신의 새 시대”…제3회 한국공공경영학회 포럼 성료

이어진 기조강연에서 임문영 대통령직속 국가인공지능전략위원회 부위원장은 ‘AI 시대의 지식리더십’을 주제로 글로벌 AI 3대 강국(G3) 도약을 위한 국가 전략을 제시했다. 임 부위원장은 생성형 AI를 넘어 에이전틱 AI와 피지컬 AI 시대로의 전환을 강조하며, 국가대표 독자 AI 모델 개발, AI기본법 하위법령 제정 등 정부의 핵심 추진과제를 소개했다.
첫 번째 세션 ‘공공AX 미래’에서는 김동욱 서울대학교 교수의 사회로 4개 발표가 진행됐다. 이승현 디지털플랫폼정부위원회 인공지능·플랫폼혁신국장은 ‘AI 네이티브 시대의 공공 전략: AGX beyond DX’를 주제로 디지털 전환을 넘어 AI 중심의 정부 혁신 전략을 제시했다.
최은경 한국도로공사 차장은 ‘AX, 이동의 가치를 재정의하다’를 주제로 AI 기술을 활용한 도로 안전과 교통 효율성 향상 사례를 공유했다. 노승용 서울여자대학교 교수는 ‘공공기관 AI 위험관리 모델’을 발표하며 AI 위험의 통합 학습 책임 거버넌스 구축 방안을 소개했다. 이소희 한국농어촌공사 부장은 ‘KRC-AI RISK 대응방안’을 통해 농어촌 분야의 AI 도입 과정에서의 위험관리 전략을 제시했다.
두 번째 세션인 ‘라운드 테이블: 국민 신뢰 제고를 위한 공공기관 AI 혁신’에서는 안일환 국립한경대학교 교수(공공기관운영위원회 위원)의 사회로 황종성 한국지능정보사회진흥원 원장이 ‘공공부문 AX, 어떻게 추진해야 하나?’를 주제로 발표했다.
이후 토론에는 강승준 서울과학기술대학교 교수, 김민균 서강대학교 교수, 김봉환 서울대학교 교수, 김완희 가천대학교 교수, 장윤옥 디지털데일리 국장, 장정진 기획재정부 공공정책국 국장, 전봉걸 서울시립대학교 교수가 참여해 공공기관 AI 혁신의 실천적 방안을 제시했다.
박순애 한국공공경영학회 회장은 “이번 포럼은 공공부문이 AI 전환이라는 시대적 요구에 기반해 국민 신뢰를 강화하고, 실질적 혁신을 추진할 구체적 방향을 제시한 자리였다”며 “발표된 위험관리 모델과 혁신 사례가 정책 현장에서 실질적 변화를 이끌어 공공서비스 품질 향상으로 이어지길 기대한다”고 말했다.
