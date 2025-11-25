트럼프 내년 4월 방중, 시진핑과 빅딜?…정부 “대만 언급 않고 상황 관리”

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 내년 4월 베이징에서 다시 만날 계획인 가운데, 우리 정부도 미중 관계 흐름을 면밀히 살피며 적절한 안보 방향을 모색할 전망이다.
트럼프 대통령은 24일(현지시간) 시 주석과의 통화에서 “4월 베이징 방문 초청을 수락했다”고 밝혔다. 두 정상은 이번 통화에서 지난달 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 열린 정상회담 이후 합의 이행상황을 점검했다. 시 주석과 트럼프 대통령은 무역, 산업 협력 등에 집중하면서도 대만 문제나 중·일 갈등 등 민감 안보사안에 대해서는 구체적인 언급을 피한 것으로 보인다.
이러한 미중 간의 접점을 염두에 두고 이재명 정부 또한 균형점을 찾아 실용외교를 강화할 것으로 보인다. 이 대통령이 남아프리카공화국에서 열린 주요20개국(G20) 정상회의 중 리창 중국 국무원 총리와의 회담에서 ‘조속한 시일 내 베이징 방문’을 희망한 만큼 중국과의 고위급 교류에 속도를 낼 가능성이 높다. 다만, 대만 등 양안(兩岸) 문제나 이로 인해 촉발된 중일 갈등에 대해서는 최대한 언급을 하지 않고 파장을 관리하는 것이 바람직하다는 게 정부 내 판단이다.
북핵 문제와 관련한 물밑 소통도 활발히 이뤄질 수 있다. 현재로선 미중 정상이 만나 “북한의 비핵화를 포기하고 핵군축협상으로 나아가자”고 합의할 가능성은 적지만, 트럼프 대통령이나 시 주석 모두 김정은 북한 국무위원장과 특수한 친분관계를 공유하고 있는 만큼 한국이 빠진 상황에서 북핵 문제를 거론할 수 있다는 우려도 제기된다. 정부 관계자는 “미국 행정부 차원에서 북한 비핵화는 ‘상수’나 다름 없다. 확고한 기조를 재확인하기 위해 틈틈이 미측과 소통을 지속해 가야 할 것”이라고 말했다.
한미 관계에서는 원자력협정 개정 논의와 더불어 핵추진 잠수함 도입 협의에도 속도를 낼지 주목된다. 특히 중국이 특히 핵잠 문제에 대해 다양한 채널로 불쾌감을 드러내고 있는 만큼 이를 방해하지 못하도록 문턱을 높일 필요가 있다는 견해가 제기된다. 아울러 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 문제에 대한 논의도 연내 착수해 전략적인 안보협력을 쌓아가야 한다는 목소리가 높다.
