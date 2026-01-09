김경 “강선우에 1억 줬다가 돌려받아” 경찰에 자술서 제출

공천헌금 혐의 인정…강선우와 ‘입 맞추기’ 의혹도
김경 서울시의원이 2022년 지방선거 공천 과정에서 강선우 당시 더불어민주당 의원(현재 무소속)에게 공천헌금 1억 원을 줬다가 돌려 받았다는 내용의 자술서를 경찰에 제출했다. 사실상 혐의를 인정한 것으로 보인다.
9일 경찰 등에 따르면 김 시의원은 최근 ‘공천헌금’ 의혹에 대한 고발사건을 수사하는 서울경찰청 공공범죄수사대에 자술서를 제출했다.
김 시의원은 자술서에 ‘강선우 측에 1억 원을 전달했고 이후 돌려받았다’는 내용을 담은 것으로 알려졌다. 그동안 1억 원을 전달한 사실 없다고 부인해왔던 기존 입장을 번복하고 뇌물 등 혐의를 일부 인정한 것으로 풀이된다.
공천헌금과 관련해 강 의원은 김병기 전 민주당 원내대표(당시 서울시 공천관리위원회 간사)와 공천헌금 수수 관련 나눈 녹취 기록이 공개되자 “현금 전달 사실을 인지하고 즉시 반환을 지시했다”고 주장했다. 김 시의원의 이날 발언은 강 의원의 입장과 비슷한 취지의 진술로 일각에선 본격적인 수사에 대비해 ‘입을 맞춘 것 아니냐’는 의혹도 제기되고 있다.
앞서 김 시의원은 경찰 수사가 본격적으로 시작되기 전인 지난해 12월 31일 미국으로 출국해 논란이 되기도 했다. MBC보도에 따르면 그는 미국 라스베이거스에서 열린 CES 행사장에 참석한 것으로 알려졌다. 특히 미국에 체류 중인 김 시의원이 텔레그램을 탈퇴했다가 재가입하는 등 혐의를 입증할 중요 증거를 인멸한 것 아니냐는 의혹도 일었다.
김 시의원은 현재 무소속이다. 김 시의원은 지난해 9월 특정 종교단체 신도들을 민주당에 입당시켜 지방선거 경선에서 특정 후보에게 투표하게 하려 했다는 의혹이 제기되자 “탈당해 진실을 밝히겠다”며 민주당을 탈당했다.
공천 헌금 논란은 민주당 내 최대 악재로 불거지고 있다. 공천헌금 당사자인 강 의원은 민주당에서 탈당한 뒤 제명됐고, 서울시의회는 김 시의원 제명을 추진하기로 했다. 특히 이와 관련해 강 의원과 사전 논의를 한 김 전 원내대표는 탈당을 거부하면서 선거를 앞둔 민주당에 부담이 커지고 있다는 분석이 나온다.
김 시의원은 12일 오전 귀국할 예정인 것으로 알려졌다. 경찰은 조사 일정을 조율 중인 것으로 전해졌다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
