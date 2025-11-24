정청래 ‘당원 1인 1표’ 강행에 친명 공개 반발

鄭 “미룰 수 없어” 주내 처리 방침
친명 “본인 연임 위한 무리한 개정”
차기 당권 놓고 鄭-친명 균열 조짐
더불어민주당 정청래 대표가 당 대표 선출에 ‘당원 1인 1표제’를 적용하기 위한 당헌·당규 개정을 강행하자 친명(친이재명) 진영이 공개 반발하고 나섰다. 2028년 총선 공천권을 쥔 차기 당권을 향한 정 대표와 친명계의 균열이 본격화될 수 있다는 지적이 나온다.
정 대표는 23일 “당원주권정당, 당원주권시대 등 여러 가지 표현으로 이재명 대표 시절부터 3년여간 1인 1표제는 꾸준히 요구되고 논의했던 사안”이라며 “더 이상 미룰 수 없는 당원주권정당의 길, 이번 당헌·당규안에 관심과 동참을 바란다”고 밝혔다.
민주당 지도부는 21일 비공개 최고위원회의를 열고 당 대표 및 최고위원 선출 시 대의원과 권리당원의 표 반영 비율을 현행 20 대 1 이하에서 1 대 1로 변경하는 당헌·당규 개정안을 의결했다. 정 대표는 24일 당무위원회와 28일 중앙위원회를 거쳐 당헌·당규 개정안을 통과시킨다는 방침이다.
친명계는 잇따라 공개 반발하고 나섰다. 강득구 의원은 이날 “속도보다 중요한 것은 정당성”이라며 “지도부가 개혁 내용과 숙의 절차 모두에서 충분한 정당성을 확보하길 요청한다”고 밝혔다. 윤종군 의원도 “전 지역 권리당원 표를 1인 1표로 하는 것에는 이견이 있다”고 밝혔다. 21일 비공개 최고위원회의에서 20대 대선 당시 이 대통령의 대선 후보 수행실장이었던 한준호 최고위원과 이언주 최고위원이 반대표를 던진 데 이어 당헌·당규 개정에 대한 공개 반대가 이어진 것.
친명계는 정 대표가 2028년 총선 공천권을 쥔 차기 당 대표 연임을 위해 당헌·당규 개정을 강행하고 있다고 보고 있다. 친명계 최대 조직인 더민주전국혁신회의는 22일 논평을 내고 “정청래 지도부의 행보에 대한 당원들의 우려가 점점 커지고 있다”며 “의견 수렴 방식, 절차적 정당성, 타이밍 면에서 ‘이렇게 해야만 하나’라는 당원들의 자조 섞인 목소리가 봇물 터지듯 들려온다”고 비판했다.
