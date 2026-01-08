김병기 탄원서, 당사무처 접수-처리 기록 사라져… “수사로 밝혀야”

  • 동아일보

부인 공천헌금 3000만원 받은 의혹
전달뒤 행방 묘연… “기록 발견 못해”
박지원 “金, 탈당 거부하면 제명해야”
“부인 법카 수사, 일선서-서울청 이견”

김병기 전 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 본인과 가족을 둘러싼 각종 특혜·갑질 의혹에 대해 입장을 밝힌 뒤 입장문을 주머니에 넣고 있다. 2025.12.30/뉴스1
더불어민주당이 김병기 전 원내대표의 공천헌금 의혹에 대해 작성된 탄원서와 관련해 “접수 및 처리 기록을 확인할 수 없다”고 밝혔다. 탄원서가 이재명 당시 대표의 보좌관으로 근무하던 김현지 대통령제1부속실장을 통해 당 사무처에 전달됐지만, 이후 이 탄원서가 어떤 과정을 거쳐 김 전 원내대표에게 전달됐는지 확인할 수 없다는 것. 2023년 12월 11일자로 작성된 탄원서에는 김 전 원내대표의 부인이 2020년 총선을 앞두고 당시 동작구의원 2명으로부터 총 3000만 원의 공천헌금을 받았다가 돌려줬다는 주장이 담겨 있다.

당내에선 “결국 경찰 수사로 밝혀야 할 상황”이라는 반응과 “당장 김 전 원내대표를 제명해야 한다”는 요구가 나왔다. 경찰은 8일 탄원서를 작성한 전 구의원을 조사할 예정이다.

● 與 “당시 접수된 모든 건 기록 없어”

7일 박수현 수석대변인은 기자들과 만나 “(탄원서를) 어떻게 처리했는지 하는 기록이 중앙당에 없는 것으로 파악되고 있다”며 “이 건만이 아니라 당시 접수된 모든 건들에 대한 접수와 처리 기록을 발견할 수 없다”고 말했다. 2024년 총선을 앞두고 당에 접수된 제보와 민원, 탄원 등에 대한 기록이 전부 없다는 것. 박 수석대변인은 “당사자들을 찾아서 질문해봐도 ‘전혀 그런 기억이 없다’는 상황”이라고 덧붙였다.

탄원서를 당에 전달한 이수진 전 의원은 당시 당 대표였던 이재명 대통령을 수신인으로 작성된 탄원서가 윤리감찰단으로 갔다가 이후 공직선거후보자검증위원장이던 김 전 원내대표의 손에 들어갔다고 주장하고 있다. 탄원서를 입수한 김 전 원내대표가 스스로 공천헌금 의혹을 무마했다는 것. 앞서 김 전 원내대표의 전직 보좌진은 2023년 12월에서 2024년 1월 사이 김 전 원내대표가 탄원서가 접수됐다는 것을 파악해 대책 회의를 했고, 이후 원본 탄원서를 가져와서 “보관하고 있으라”며 맡겼다고 주장했다. 이 보좌진은 지난해 11월 서울 동작경찰서에 김 전 원내대표에게 받았다고 주장한 탄원서를 제출했다.

결국 민주당이 탄원서를 처리한 과정은 경찰 수사를 통해 밝혀질 것으로 전망된다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 8일 탄원서를 작성한 전 구의원 2명 중 1명을 정치자금법 위반 등 피의자 신분으로 불러 조사할 예정이다.

국힘, 공천헌금 의혹 특검법안 제출 국민의힘이 7일 서울 여의도 국회 의안과에 더불어민주당 공천헌금 의혹 사건에 대한 특검법안을 제출하고 있다. 왼쪽부터 강선영 원내부대표, 곽규택 원내수석대변인, 박충권 원내부대표. 장승윤 기자 tomato99@donga.com
국민의힘은 이날 ‘김병기·강선우 국회의원의 공천 뇌물 수수 의혹 사건 진상규명 특검법’을 발의했다. 수사 대상으로 강 의원의 공천헌금 1억 원 수수 및 당시 공천관리위원회 간사였던 김 전 원내대표의 묵인 의혹, 김 전 원내대표의 공천헌금 3000만 원 수수 및 당시 당 대표였던 이 대통령과 김 부속실장의 은폐 의혹 등을 명시했다.

민주당에선 “제명당하는 일이 있어도 자진 탈당은 안 한다”고 밝힌 김 전 원내대표에 대한 제명 조치가 불가피하다는 목소리가 나온다. 박지원 의원은 이날 “김 전 원내대표가 자진 탈당을 안 한다고 하면 정청래 대표가 제명 조치를 해야 한다”며 “이것이 당을 살리는 길”이라고 했다.

● “金 부인 법카 수사 두고 일선서-서울청 이견”

지난해 김 전 원내대표 부인 이모 씨의 동작구의회 법인카드 유용 의혹 수사 당시 동작경찰서와 서울경찰청 지휘부 간 이견이 있었다는 주장도 제기됐다. 김 전 원내대표의 전직 보좌관 B 씨는 이날 “근무 당시 김 전 원내대표가 내사 종결에 대해 ‘(사건을 접수한) 동작서와 서울청의 의견이 다르다’는 취지로 말했다”고 밝혔다. 동작서는 관련 의혹을 내사하다가 지난해 8월 무혐의로 종결했는데, 이 과정에서 서울청의 보완 수사 지시가 있었다는 의미다. 앞서 김 전 원내대표가 5일 한 유튜브에 출연해 “안사람이 조사를 받을 때 6번을 ‘빠꾸(반려)’ 맞았다”고 한 것도 이 같은 경찰 내 이견을 말한 것으로 풀이된다.

정치권에서는 김 전 원내대표가 친윤(친윤석열)계 핵심으로 꼽힌 경찰 간부 출신 국민의힘 의원에게 수사 무마를 청탁했다는 의혹이 당시 경찰 내 이견과 관련이 있다는 해석이 나온다. 다만 김 전 원내대표와 해당 의원은 청탁 의혹에 대해 부인하고 있다.

#더불어민주당#공천헌금#탄원서#경찰수사#정치자금법
조권형 기자 buzz@donga.com
정서영 기자 cero@donga.com
천종현 기자 punch@donga.com
