장동혁-조국 ‘대장동 항소포기’ 토론 성사…“정청래도 같이 하자”

국민의힘 장동혁 대표는 22일 조국 전 조국혁신당 비상대책위원장의 대장동 항소 포기 관련 토론 제안을 수락했다. 조 전 위원장 역시 “전당대회가 끝나고 토론하자”며 긍정적인 의사를 내비쳤다.
장 대표는 이날 자신의 페이스북에 “조국 대표님 좋습니다. 저와 토론합시다”라면서 “빠른 답변을 기다리겠습니다”라고 적었다.
이어 “정청래 대표의 참여는 언제든지 환영합니다”라고 덧붙였다.
이에 조 전 위원장은 곧바로 페이스북에 글을 올려 “장동혁 대표님, 제안에 응해주셔서 감사하다”고 화답했다.
조 전 위원장은 “조국혁신당 전당대회가 끝나고 지도부 및 조직 개편이 완료된 후 하고 싶다. 양당 협의 하에 일시와 장소를 잡자”고 했다. 그러면서 “정청래 대표님이 참여하는 3자 토론도 좋다”고 덧붙였다.
앞서 조 전 위원장은 전날 국민의힘 한동훈 전 대표가 검찰의 대장동 항소 포기 관련 토론을 제안한 데 대해 거절 의사를 밝혔다. 조 전 대표는 대신 “장동혁 대표가 정식으로 하자고 하면 언제든 할 생각이 있다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
