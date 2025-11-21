정청래 들이받은 이언주 “당원 1인 1표제 졸속 강행”

“상당수 최고위원이 우려 표했는데 강행
더불어민주당 정청래 대표가 당대표와 최고위원 선출에 ‘당원 1인 1표제’ 도입을 추진하자 같은 당 이언주 최고위원이 “졸속 강행”이라고 공개 비판했다. 이른바 ‘정청래 룰’로 불리는 1인 1표제가 도입될 경우 강성 당원의 영향력이 확대될 것이란 분석이 나오는 가운데, 당내에서 이를 경계 또는 우려하는 목소리가 나오기 시작한 것으로 보인다.
투표 참여 16.81%…정족수 미달감”
21일 이 최고위원은 페이스북을 통해 “과반에 가까운 상당수 최고위원이 우려를 표하고 숙의를 원했음에도 강행 등 졸속 혹은 즉흥적으로 추진된 부분에 대해 유감스러운 점이 많다”고 밝혔다.
앞서 이날 민주당은 공개 최고위원회 회의 후 비공개 최고위를 열고 당헌·당규 개정안을 당무위원회에 부의하는 안건을 의결했다.
이 최고위원은 “공개 회의 이후 속개된 비공개 회의에 몇몇 최고위원이 상임위 참석 등 미리 정해진 일정으로 불참한 가운데 그냥 통과됐다”고 설명했다.
민주당에 따르면 지난 19~20일 진행된 전 당원 의견 수렴 투표에서 ‘당대표 및 최고위원 선출 시 대의원·권리당원 표의 가치를 현행 20 대 1 이하에서 1 대 1로 변경하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐’는 질문에 투표 참여자 27만6589명 중 86.81%(24만116명)가 찬성했다.
정 대표는 이를 두고 “90% 가까운 당원 뜻은 거스를 수 없는 대세”라고 평가했다.
다만 ‘10월 당비를 납부한 당원’ 164만5061명을 대상으로 한 이번 투표의 참여율은 16.81%에 그쳤다.
이 최고위원은 투표율에 대해 “만약 중요한 투표였다면 당헌·당규상 정족수인 권리당원 100분의 30에 미달해 투표가 불성립했을 것”이라며 “이를 두고 ‘압도적 찬성’이라며 개정안을 밀어붙이는 것은 어불성설일 뿐”이라고 지적했다.
그는 “당원의 의사를 묻고 이를 당의 정강정책에 적극 반영하려는 당원 주권주의 원칙에는 전적으로 공감하고 찬성한다. 하지만 폭넓은 의견 수렴 절차를 거치지 않은 채 일부 당 지도부의 의견만으로 당헌·당규 개정을 급하게 밀어붙이는 것은 자칫 당 지도부에 대한 불신을 초래할 수도 있을 것”이라고 우려했다.
그러면서 “당대표와 사무총장 등 이번 당헌·당규 개정을 신속히 처리하자는 입장을 가진 분들이 당원 주권주의의 참 의미를 다시 한번 숙고하고, 이번 사안을 전향적으로 재검토하시길 바란다”고 촉구했다.
민주당은 오는 24일 당무위, 28일 중앙위원회를 거쳐 당헌·당규 개정 절차를 마무리 짓는다는 계획이다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
