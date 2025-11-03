헤그세스 美국방, 방한 첫 일정으로 JSA 찾아 안규백과 악수

안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 3일 판문점 공동경비구역(JSA)에서 만났다. 한미 국방장관의 JSA 동반 방문은 2017년 10월 송영무 당시 장관과 제임스 매티스 당시 장관의 방문 이후 8년 만이다.
안 장관과 헤그세스 장관은 이날 오후 경기도 파주시 JSA 경비대대에서 만나 악수를 나눴다. 4일 개최되는 제57차 한미안보협의회의(SCM) 참석을 위해 이날부터 이틀간 방한한 헤그세스 장관은 첫 일정으로 JSA 방문을 택했다.
짙은 남색 정장 차림의 양국 장관은 비무장지대(DMZ) 최북단 경계초소인 오울렛 초소(OP)에서 JSA경비대대 한미 대대장에게 작전 현황을 보고 받았다. 오울렛 초소는 군사분계선(MDL)에서 25m 떨어진 최북단 초소다. 2019년 6월 당시 도널드 트럼프 미국 대통령이 문재인 당시 대통령과 함께 방문한 곳이기도 하다.
두 장관은 이후 판문점 내 회담장을 방문했다.
이재명 대통령은 전날 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기자회견에서 남북 간 소통·협력에 있어 주변국의 역할을 강조하며 “가장 중요한 건 미국”이라고 했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 APEC 정상회의를 계기로 방한해 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 수차례 드러냈었다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
