이런 APEC 없었다… GD 열광, K뷰티 인증, ‘8000조’ 깐부까지

한 주간 숨 가쁘게 달려온 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 일정이 1일 마무리됐다. 당초 숙소 및 교통 등 인프라 부족 문제가 제기되는 등 준비 과정에 우여곡절이 있었으나 성공적으로 막을 내렸다는 평가가 나온다.
빗자루를 들고 길거리를 쓸며 손님맞이에 나섰던 경주 시민들을 시작으로 한미·한일·한중 정상회담 등 이재명 대통령이 ‘외교 슈퍼위크’를 지나기까지 APEC 정상회의 기간 여러 장면이 화제가 됐다.
● 시내 곳곳 대청소 나선 시민들
경주시는 1월부터 매월 넷째 수요일을 ‘APEC 클린데이’로 정했고 시민들이 자발적으로 집 앞 골목부터 버스터미널, 주요 관광지 등을 청소해 왔다. 황리단길 상인들도 동참해 화장실 100곳을 깨끗이 청소한 뒤 무료 개방했다.
이 대통령은 APEC 정상회의 일정을 앞둔 9월 22일 페이스북을 통해 ‘전 국민 대청소 운동’ 동참을 제안하기도 했다. 이 대통령은 당시 “오늘부터 10월 1일까지 10일간은 ‘대한민국 새단장 주간’이다. 추석 명절과 APEC 정상회의를 앞두고 새로운 대한민국, 깨끗한 국토에서 가족과 손님을 맞이하기 위해 마련된 전 국민 대청소 운동”이라며 “많은 분께서 (대청소 운동에) 동참해 주신다면 깨끗한 대한민국 땅을 만드는 데 큰 힘이 될 것”이라고 밝혔다.
● 금관 받은 트럼프 “너무 아름다워”
이 대통령은 29일 한미 정상회담 당시 도널드 트럼프 미국 대통령에게 천마총 신라 금관 모형을 선물했다. 이는 문화재 복제 전문가인 김진배 삼선방 대표가 제작한 도금 제품이다. 선물을 건네받은 트럼프 대통령은 “아름답다” “정말 특별하다”고 감탄하며 “지금 당장 착용하고 싶을 정도”라고 고마움을 표했다. 미국 매체 CNN은 “한국이 트럼프 대통령의 미적 취향과 금 사랑(gold obsession)을 적극 활용했다”고 평가했다.
미국 주요 정치 토크쇼와 틱톡 등 소셜미디어에는 금관 선물과 관련해 트럼프 대통령을 비판적으로 풍자하는 내용이 등장하기도 했다. 인공지능(AI)으로 생성한 트럼프 대통령의 신라 금관 합성 영상이 계속 이어지고 있어 신라 금관은 하나의 ‘밈(Meme)’이 됐다.
● 한미 정상회담서 ‘핵잠’ 언급한 李대통령
이 대통령은 29일 한미 정상회담 모두발언에서 “핵추진 잠수함(핵잠)의 연료를 우리가 공급받을 수 있도록 결단해 달라”고 요청했다. 트럼프 대통령은 하루 뒤인 30일 한국의 핵잠 건조를 승인했다고 밝혔다. 미국이 중국 견제 강화를 위한 포석으로 한국의 핵잠 도입에 적극 찬성하면서 한국이 세계에서 7번째로 핵잠 보유국이 될 가능성이 커졌다. 대통령실에 따르면 트럼프 대통령은 이 대통령이 정상회담에서 핵잠을 공개적으로 언급한 데 대해 “대담하다”고 평가했다.
● 황리단길서 포착…K-뷰티에 빠진 백악관 대변인
‘트럼프의 입’으로 불리는 캐롤라인 레빗 백악관 대변인이 황리단길에 등장했다. 1997년생인 레빗 대변인은 마고 마틴 커뮤니케이션 담당 특별보좌관과 함께 29일 한 젤라또 가게에서 주문을 기다리는 모습이 포착됐다. 같은 날 레빗 대변인은 올리브영에서 직접 구매한 한국 화장품을 ‘South Korea skincare finds’(한국 스킨케어 제품 발견)이라는 문구와 함께 인스타그램 스토리에 올리며 K-뷰티 사랑을 드러내기도 했다.
● 다카이치, 태극기에 고개 숙여 예의 표해
다카이치 사나에 일본 총리는 30일 한일 정상회담이 개최된 경북 경주 화백컨벤션센터 내 회담장에서 이 대통령과 웃으며 악수를 나눈 뒤 태극기를 바라보며 고개를 숙여 예를 표했다. 이 대통령은 다카이치 총리를 처음 만나 “일본 역사상 첫 여성 총리라는데, 거기에 대해서 각별한 의미를 부여하고 진심으로 축하한다”고 인사했다.
● 젠슨 황-이재용-정의선 ‘AI 깐부’ 회동
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장이 30일 저녁 서울 강남구 삼성역 인근 ‘깐부 치킨’에서 만나 ‘치맥(치킨+맥주)’ 회동을 가졌다. 한국과 미국 대표 기업들의 AI ‘깐부 동맹’이 결성된 자리다. 엔비디아와 삼성전자, 현대·기아차 등 시가총액을 모두 합치면 약 8300조 원에 이르는 글로벌 기업의 총수 3명이 모여 화제가 됐다. 엔비디아는 이튿날인 31일 APEC CEO 서밋이 열린 경주시에서 한국 정부와 삼성전자, SK그룹, 현대차그룹, 네이버 클라우드에 엔비디아의 ‘블랙웰’ 등 최첨단 고성능 그래픽처리장치(GPU) 총 26만 장을 공급하겠다고 밝혔다.
● “맛있었다” 시진핑 한마디에 ‘황남빵’ 인기
외교부의 심사를 거쳐 APEC 정상회의 공식 디저트로 선정된 황남빵도 화제가 됐다. 국빈 자격으로 방한한 시진핑 중국 국가주석이 31일 이 대통령을 만나 “황남빵을 맛있게 먹었습니다”라고 말하면서다. 이 대통령은 갓 만든 황남빵을 한식 보자기에 포장해 ‘경주의 맛을 즐기시길 바란다’는 메시지와 함께 시 주석에게 전달했다고 대통령실 강유정 대변인은 밝혔다. 1일 경주시 황오동 황남빵 매장 안에는 빵을 구매하러 온 손님들로 붐볐다.
● 지드래곤 등장에 APEC 정상들도 ‘찰칵’
경주 라한셀렉트 호텔에서 31일 진행된 정상회의 환영 만찬에 APEC 공식 홍보대사인 가수 지드래곤(권지용)이 등장해 공연했다. 지드래곤은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’를 연상시키는 갓 모양의 모자를 쓰고 무대에 올랐다. 각국 정상과 참석자들이 지드래곤의 공연을 휴대전화로 촬영하는 모습도 포착됐다.
● 시진핑 샤오미 선물에 李 “통신보안 잘 되나”…習 박장대소
1일 한중 정상회담이 끝난 후 시 주석은 이 대통령에게 샤오미 스마트폰을 선물했다. 중국 측 수행원이 “지난해 만든 것이다. 디스플레이는 한국 제품”이라고 소개하자, 이 대통령은 “통신 보안은 잘 되느냐”고 농담했다. 이에 시 주석은 크게 웃으며 “혹시 뒷문(백도어)이 있는지 한 번 보시라”고 받아쳤다. 이 대통령도 시 주석의 말에 박장대소했다.
● APEC 정상들이 두른 ‘옥색 목도리’…담긴 의미는
각국 정상은 1일 APEC 정상회의 일정을 마무리하며 옥색 목도리를 두르고 기념사진을 촬영했다. 대통령실에 따르면 이 목도리는 전통 한복 목도리를 현대적으로 재해석한 소품으로, 누에고치에서 뽑은 실로 짠 전통 직물 ‘갑사’(甲紗)를 원단을 사용했다. 옥색은 우리 가곡 ‘그네’의 가사 세모시 옥색치마로 등장하는 친근한 색이며 전통적으로 회복과 성장, 평화를 의미하는 고귀한 색으로 쓰였다. 이 대통령은 이 목도리를 한지로 제작된 상자에 담아 각국 정상들에게 선물했다.
