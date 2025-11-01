“핵잠 상시 운용하려면 최소 4척 필요… 개발-건조 20조 들듯”

[경주 APEC]
1척은 작전 투입, 2척은 정비-훈련… 임무지 이동하려면 1척 더 있어야
KF-21 넘는 최대 무기사업 가능성… 범정부차원 사업단 구성 방안 검토
지난달 29일 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담을 계기로 우리 군의 숙원이던 핵추진 잠수함 확보가 가시화되면서 선체 크기와 건조 수량·비용 등에 관심이 쏠리고 있다. 사상 최대 규모의 무기 도입 사업이 될 핵잠수함의 개발과 건조를 위한 범정부 사업단을 꾸리는 방안도 검토되고 있다.
● “1척 상시 작전 투입하려면 최소 4척 필요”
강동길 해군참모총장은 지난달 30일 국회 국방위원회 종합 국정감사에 출석해 “(핵잠수함의) 선체 크기는 5000t 이상이고 4척 이상은 있어야 한다”고 밝혔다. 통상 잠수함을 비롯한 해군 함정은 3척이 기본 편제다. 1척은 작전 임무에 투입되고, 나머지 2척은 수리 및 정비, 훈련에 각각 투입된다.
하지만 핵잠수함처럼 원해 임무 등 작전 반경이 크고, 활동량이 많은 전략무기급 함정은 언제든 임무 지역 이동을 위한 1척이 추가로 필요하다. 1척이 상시 작전에 투입되려면 최소 4척 체제는 갖춰야 한다는 것. 최일 잠수함연구소장(예비역 해군 대령)은 “우리 해군은 평소에도 연안 작전과 원거리 훈련 등 출동 일수가 많은 편”이라며 “핵잠수함을 북핵 억제와 주변국 견제 등 전략적 임무에 제대로 활용하려면 최소 4척은 필요하다”고 분석했다.
우리 군이 확보할 핵잠수함의 크기는 미국의 로스앤젤레스급(6900t) 공격용 핵잠수함에 버금가는 수준이 될 것으로 보인다. 로스앤젤레스급 핵잠수함은 1척당 건조 비용이 3조 원대로 평가된다. 최근 진수한 우리 해군의 장보고-Ⅲ 배치(Batch)-Ⅱ ‘장영실함’(3600t급)보다 3배가량 비싸다. 핵잠수함 4척을 건조하는 데만 12조 원가량이 소요되는 것. 여기에 핵연료 취급 설비와 운용 인력 교육, 원자로 안전체계 등 설비투자 비용까지 포함하면 소요 예산은 더 늘어날 가능성이 크다.
군 관계자는 “디젤엔진과 리튬전지로 움직이는 재래식 잠수함이 승용차라면 핵잠수함은 ‘고성능 스포츠카’”라면서 “기동성과 작전 지속성에서 재래식 잠수함을 압도하는 만큼 전술적 운용과 작전 방식도 차이가 크다”고 말했다. 수십 년간 핵잠수함을 운용해온 미국과 협조해 작전 교리 수립과 운용 인력 교육 등이 뒷받침돼야 한다는 것이다.
● “적기 개발하려면 범정부 차원서 추진돼야”
핵잠수함 확보는 한국형 전투기 KF-21(보라매) 사업(약 16조5000억 원)을 넘어 역대 최대 규모의 무기 도입 사업이 될 것이라는 관측이 지배적이다. 4∼6척의 건조 비용만 12조∼18조 원이 투입되고, 개발 비용까지 포함하면 총 비용이 20조 원을 훌쩍 넘을 수 있다는 관측도 나온다.
천문학적인 비용뿐만 아니라 농축 우라늄 확보를 위한 한미 원자력 협정 개정, 한미 간 건조 방식 합의 등 과제를 풀어가려면 국가 역량을 결집한 국책사업으로 추진돼야 한다는 지적이 많다. 이 때문에 정부도 국방부와 외교부, 기획재정부, 산업통상부, 과학기술정보통신부 등이 참여하는 범정부 차원의 사업단 구성을 검토 중인 것으로 알려졌다. 군 소식통은 “핵잠수함을 적기에 개발 배치하려면 대통령실이나 국무총리실이 키를 잡고 유관 부처를 진두지휘해야 한다”고 말했다.
현재 핵잠수함은 미국, 러시아, 중국, 영국, 프랑스, 인도 등 6개국만 보유하고 있으며, 호주는 미국의 기술 지원을 받아 2030년경 보유할 것으로 예상된다. 한국이 2030년대 중반 이후 핵잠수함을 건조해 배치할 경우 세계 8번째 핵잠수함 보유국이 될 것으로 보인다.
