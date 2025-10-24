李대통령 “美와 전략 동맹…中과도 우호관계 유지-발전”

싱가포르 매체 서면 인터뷰
이재명 대통령이 서울 시내 중심가를 중심으로 벌어지는 반중 시위에 대해 “이웃 간 불신의 악순환만 키우게 된다”며 차분한 태도를 촉구했다. 이 대통령은 반중 정서와 시위가 확산할수록 중국 내 반한 감정도 깊어질 것이라고 했다.
“美-中관계는 국익 기반해 경쟁-협력
한반도가 강대국 대립의 최전선 안돼
“반중 시위 확산될수록 반한 깊어져
이웃간 불신의 악순환만 키울 것”
이 대통령은 24일 공개된 싱가포르 매체 ‘스트레이츠 타임스’와의 서면 인터뷰에서 한반도가 강대국 간 대립의 최전선이 돼선 안 된다면서 이렇게 밝혔다.
이 대통령은 “한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 계속 발전시켜 나가고 중국과도 우호적 관계를 유지·발전시켜야 한다”며 “동북아의 역내 긴장을 완화하고 공동 번영을 촉진하는 가교 역할을 하고자 한다”고 밝혔다.
그러면서 이 대통령은 미중 관계에 “국익에 기반해 경쟁, 협력, 도전 요인에 대한 다면적 인식 하에 대응할 필요가 있다고 본다”고 밝혔다.
이 대통령은 미국과의 경제 관계와 관련해 최근 한미의 경제 협력이 첨단 기술 분야로 확대되면서 양국의 산업 경쟁력 강화에 도움이 됐다고 했다. 다만 이 대통령은 “한미 간 산업 협력이 우리 국내 산업의 공동화를 초래하지 않도록 해야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 중국 경제에 대해선 경쟁적 측면이 더 부각되고 있다고 했다. 이 대통령은 “중국과 치열하게 경쟁하면서도 새로운 협력의 공간을 확대하는 것이 중요하다”고 말했다.
이 대통령은 30일, 다음 달 1일 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 국제사회의 핵심 주자로서 역할을 재개할 준비를 마쳤다고 말했다.
그러면서 이 대통령은 12·3 비상계엄 사태 이후 한국 경제에 대한 신뢰가 회복됐다고 했다.
이 대통령은 “코스피 지수가 계속해서 최고치를 경신하며 한국 시장에 대한 신뢰가 완전히 회복된 가운데 시장의 투명성과 공정성, 기업 지배구조를 개선해 한국의 투자 매력을 더욱 높일 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 “외교도 정상화했다”며 “주요 7개국(G7) 정상회의 참여, 유엔총회 참석에 이어 대한민국에서 열리는 APEC 정상회의를 성공적으로 개최함으로써 대한민국이 세계무대의 중심 국가임을 다시 한 번 전 세계에 보여줄 것”이라고 말했다.
그러면서 이 대통령은 이달 26일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열리는 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의에서 지역 파트너들이 글로벌 불확실성 속에서도 한국이 여전히 신뢰할 수 있고 미래 지향적인 파트너임을 다시 한번 확인할 수 있을 것이라고 했다.
다만 이 대통령은 한국이 여전히 미중과의 복잡한 관계를 헤쳐 나가기 위한 길을 모색 중이라고 했다.
이 대통령은 올 8월 25일 미국 워싱턴에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 회동을 가진 데 이어 이달 말 경주에서도 트럼프 대통령과 정상회담을 갖기를 기대하고 있지만 “구체적인 사항을 공개하기는 어렵다”고 했다.
이 대통령은 “양국 정부가 현재 한미 정상회담을 포함, 트럼프 대통령의 방한 일정 조율을 위해 긴밀히 협의 중”이라고만 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
