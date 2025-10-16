김병기 “수억 빚내 집 사는게 맞나…빚없이 집 사는 시장 만들어야”

더불어민주당 김병기 원내대표가 주택 가격에 따라 주택담보대출 한도를 제한하는 것이 골자인 이재명 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 “빚 없이도 집을 사는 시장을 만드는 것이 맞다”며 “민주당은 정부와 합심해 불법 투기 행위를 철저히 막겠다”고 했다.
김 원내대표는 16일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 이재명 정부의 10·15 부동산 대책에 대해 “일각에서는 아무런 근거 없이 주거 사다리를 걷어찼다고 비난한다”며 “투기 수요를 막은 것이지 실수요자에게 문을 닫은 것이 아니다”라고 말했다. 그러면서 “수억, 수십억을 빚내서 집을 사게 하는 게 맞느냐”라며 “민주당은 무주택자, 청년의 주거 안전을 최우선으로 두겠다”고 했다.
김 원내대표은 감사원 개혁도 나서겠다고 했다. 김 원내대표는 “윤석열 정권에서 검찰뿐 아니라 독립기관인 감사원까지 윤석열 입맛대로 움직였다”며 “감사원의 디지털 포렌식 건수가 2021년 86건에서 2022년에는 584건, 2023년에는 551건으로 늘었다”고 했다. 이어 “대부분은 민주당과 관련한 의혹”이라며 “국민의힘 등이 근거 없는 의혹을 제기하면 감사원이 포렌식하고 검찰이 기소하는 패턴이 반복됐다”고 했다. 그러면서 “권력 남용을 막는 감사원법 개정안이 발의돼 있는데 필요하면 보완한 입법도 추진하겠다”고 했다.
