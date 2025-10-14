李대통령 “캄보디아 범죄 피해 적지않아…여행제한 강화 서둘러야”

국무회의서 “양국 치안 공조체제 구축 속도 내달라” 당부
이재명 대통령은 14일 최근 캄보디아에서 한국인을 상대로 한 범죄가 잇따르는 데 대해 “피해자들을 보호하고 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 한다”며 “실종신고 확인 작업부터 조속히 진행해야 한다”고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 “관계부처는 캄보디아 정부와 협의를 통해 양국의 치안당국간 상시적인 공조체제 구축에 속도를 내달라”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “캄보디아에서 최근 취업사기, 감금 범죄가 횡행하고 있다. 우리 국민들이 크게 피해를 입고 있다”며 “발표된 자료를 보면 각국에서 체포된 사람들이 많은데, 우리나가 5~6번째 되는 것 같다”고 했다.
이어 “숫자가 적지 않은 것 같다. 우리 국민들이 자녀들 또는 이웃들, 캄보디아에서 감금된 피해자들에 대해 걱정을 많이 하고 있다”며 “국민의 생명과 안전을 지키는 것이 정부의 가장 큰 책임”이라고 말했다.
그러면서 “정부는 우리 국민의 안전을 확보할 수 있는 가용 가능한 방안을 최대한 즉시 실행해달라”고 강조했다.
이와 함께 범죄 피해 우려지역에 대한 여행 제한 강화도 주문했다. 이 대통령은 “유사 피해를 원천적으로 차단하기 위해 여행제한 강화도 서두를 필요가 있겠다”며 “국민들이 재외공관에 도움을 요청하면 즉시 또 상시 대응할 수 있도록 관련 제도 정비 및 인력 예산 편성에도 만전을 기해달라”고 강조했다.
이 대통령은 “들리는 얘기에 의하면 현지 교민들이나 국가기관 소속 공무원들이 자기 사비를 털어 지원을 해주고 있다는 얘기도 있던데 최소한 예산 문제 때문에 업무에 지장이 생기진 않게 해달라”며 “가용자원을 총동원해서 신속하게, 정확하게, 확실하게 대응해달라”고 당부했다.
