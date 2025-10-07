李대통령 “손가락질·오해 받아도 국민 삶 보탬 된다면 마다치 않아”

이재명 대통령이 7일 “때로는 간과 쓸개를 다 내어주고, 손가락질과 오해를 감수하더라도 국민의 삶에 한 줌이라도 보탬이 될 수 있다면 무엇이든 마다하지 않겠다는 각오로 임하고 있다”고 강조했다.
그는 이날 오전 X를 통해 “국민 여러분의 오늘과 민생의 내일을 더 낮은 마음으로, 더 세밀히 챙길 것을 다시 한번 약속드린다”며 이같이 밝혔다.
이 대통령의 이날 메시지는 국가전산망 화재 사태 중 한 예능프로그램 녹화에 참여한 것 관련 야권의 비난이 거센 시점에 나왔다.
이 때문에 추석 명절을 맞아 K푸드 홍보 취지로 촬영을 했던 만큼 비판을 감내하겠다는 의지를 내보인 것으로 풀이된다.
또 ‘간과 쓸개를 내어주더라도’는 부분은 대미 관세협상 등과 관련해 실용외교를 하겠다는 점을 분명히 한 것이라는 해석이 나온다.
한편 이 대통령은 이날 “각자의 자리에서, 각기 다른 환경과 상황을 마주하며 살아가는 국민 여러분을 세심히 살피는 것이 대통령의 가장 큰 책무임을 명절을 맞아 다시금 새겨본다”고 소회를 밝혔다.
그러면서 “‘그럼에도’ 사랑하는 이들과 서로를 응원하고 희망을 이야기할 수 있었으면, ‘그럼에도’ 웃으며 함께 용기를 나누는 시간이었으면 좋겠다”고 전했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
